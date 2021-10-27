CNBC: снижает работоспособность и не только — американцы страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Корреспондент CNBC Андреа Дэй пообщалась с пациентами, которые перенесли COVID-19 несколько месяцев или дальше более года назад, но до сих пор страдают от различных осложнений. В числе таких негативных долгосрочных последствий — потеря аппетита, боли в желудке и в груди, затруднённое дыхание, проблемы с координацией при передвижении и другие проблемы со здоровьем. Новые исследования учёных также подтверждают, что коронавирусная инфекция может надолго снизить работоспособность.

Появилось новое понимание того, что относится к долгосрочному «постковидному синдрому» — то есть симптомам, которые сохраняются на протяжении нескольких месяцев после первичного заражения. Учёные опубликовали новое исследование, посвящённое изучению того, как долго COVID-19 может отражаться на трудоспособности людей.



Как выяснилось, почти половина всех опрошенных из числа тех, кто страдает от долгосрочного «постковидного синдрома», не смогли полностью вернуться к работе. Буквально через мгновения мы услышим в эфире ведущего автора этого исследования. Но сначала корреспондент CNBC Андреа Дэй расскажет о том, как же американцы с этим справляются.



ТАЙСОН ВРЕНШ, пациент с «постковидным синдромом»: Мне будет больно, но я это съем.



Вот так мы впервые встретились с Тайсоном Вреншем почти год назад. Он изо всех сил пытался заставить себя поесть, потеряв в весе 40 фунтов — коренное изменение в жизни гурмана из Лас-Вегаса.



ТАЙСОН ВРЕНШ: Я просто хочу, чтобы я снова почувствовал голод.



Спустя 19 месяцев после того, как ему поставили диагноз COVID-19, он всё ещё страдает от долгосрочных симптомов этого заболевания.



ТАЙСОН ВРЕНШ: В общем, это когда 540 дней подряд болит живот...



Его совет:



ТАЙСОН ВРЕНШ: Сделайте прививку! Пожалуйста, защитите себя! Не заражайтесь.



А это когда мы впервые встретились с Дайан Вашингтон девять месяцев назад...



ДАЙАН ВАШИНГТОН, пациентка с «постковидным синдромом»: Итак, это моя кушетка для сна.



Ей было тяжело даже просто подняться по лестнице. Она постоянно чувствовала себя измождённой, мысли были затуманены.



ДАЙАН ВАШИНГТОН: Я очень далека от своего нормального состояния.



Сейчас ей уже намного лучше. Она только что вернулась из своей первой заграничной поездки с того момента, как ей поставили диагноз.



ДАЙАН ВАШИНГТОН: Я в Каире, в Египте.



Эта поездка была совсем не похожа на обычную. Однако её это не остановило.



ДАЙАН ВАШИНГТОН: Прямо сейчас мне трудно дышать. У меня боли в груди.



КЭТИ БАРБЕР, пациентка с «постковидным синдромом»: Я не могу спать, как обычно.



Кэти Барбер с трудом могла ходить, когда мы впервые встретились с ней девять месяцев назад, — коренное изменение в жизни бывшей бегуньи.



КЭТИ БАРБЕР: Примерно год я была без работы.



И даже сегодня она всё ещё не может бегать. Но уже ходит без посторонней помощи.



КЭТИ БАРБЕР: Мне всё ещё приходится бороться с этим каждый день.



Но она не сдаётся.



КЭТИ БАРБЕР: Я уже преодолела такой долгий путь. И я действительно хочу рассказать людям о том, что есть надежда.



После долгой борьбы — остаётся надежда.



Андреа Дэй, для программы новостей CNBC.



Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.