Guardian: англичане всё чаще страдают от психозов и галлюцинаций из-за пандемии

Пандемия COVID-19 уже нанесла серьёзный удар по психическому здоровью англичан, сообщает The Guardian. Статистика показывает, что за последние два года в Англии резко возросло количество людей, которые начинают испытывать психоз, галлюцинации, навязчивые бредовые идеи и другие расстройства психики в условиях стресса, вызванного карантинными ограничениями и экономическим кризисом, отмечается в статье.

В Англии за период пандемии заметно выросло число случаев психоза и других расстройств: с апреля 2019-го по апрель 2021 года количество направлений к врачу с подозрением на психоз увеличилось на 75%, как свидетельствуют данные британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Пандемия нанесла серьёзный удар по психическому здоровью нации, отмечает The Guardian. За последние два года всё больше людей испытывают галлюцинации и навязчивые бредовые мысли.



Эксперты связывают это со стрессом, который многим приходится постоянно испытывать в условиях карантина и других ограничений из-за распространения COVID-19. Согласно официальным данным, которые проанализировали специалисты благотворительной организации Rethink Mental Illness, значительный рост различных психических расстройств наблюдался после первого национального локдауна в Великобритании. В частности, в мае 2021 года было получено более 13 тыс. обращений, что на 70% превышает статистику за май прошлого года, сообщается в статье.



При этом рост жалоб и обращений к психиатрам продолжался в течение всего лета: так, в июле 2021 года к специалистам было направлено более 12,5 тыс. человек, что на 53% больше, чем в июле 2019 года. Благотворительная организация Rethink Mental Illness призывает британское правительство обратить внимание на эту печальную статистику и вкладывать больше средств в раннее лечение психозов, чтобы можно было предотвратить дальнейшее ухудшение психического здоровья населения и избежать более серьёзных расстройств, на устранение которых могут потребоваться долгие годы, пишет The Guardian.



Эксперты также предупреждают, что подобная статистика является одним из первых конкретных доказательств того, что многие люди серьёзно пострадали за период пандемии. Как показало ещё одно глобальное исследование, проведённое ранее в этом месяце, уровень тревоги и депрессии, которые испытывают люди во всём мире, резко возросли.



В 2020 году было зафиксировано примерно на 76 млн больше приступов тревоги и на 53 млн больше случаев депрессивных расстройств, чем можно было бы ожидать в условиях без пандемии. При этом больше всего от этого страдают женщины и молодёжь, которым всё чаще ставят такие диагнозы, как пограничное расстройство личности или посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в статье.



«Психоз» может приводить к тому, что человек начинает «видеть» или «слышать» то, чего в действительности не видят другие люди, то есть испытывать визуальные и слуховые галлюцинации, поясняется в статье. Кроме того, у больного могут появляться различные навязчивые убеждение, которые не имеют связи с реальностью, что приводит к тому, что он постоянно испытывает приступы тревоги.



Это может быть первыми симптомами более серьёзных психических заболеваний, включая шизофрению, биполярное расстройство или тяжёлую депрессию. Однако приступ психоза также может быть разовым. Его может спровоцировать тяжёлый травматический опыт, сильный стресс или злоупотребление наркотиками и алкоголем, сообщает The Guardian. Поэтому крайне важно обеспечить всем нуждающимся оперативные консультации специалиста и лечение, чтобы предотвратить дальнейшие приступы психоза и снизить риск развития тяжёлых психических расстройств, подчёркивают эксперты.



При подозрении на психоз людям рекомендуется пройти обследование в течение ближайших двух недель. Однако есть опасения, что если количество направлений к врачу будет и дальше стремительно расти, то всё большему количеству людей придётся всё дольше ждать жизненно важного лечения, отмечается в статье. «Психоз может иметь разрушительные последствия для жизни людей. Быстрый доступ к лечению жизненно важен для предотвращения дальнейшего ухудшения психического здоровья людей, на восстановление которого могут уйти годы», — заявил в этой связи Брайан Доу, заместитель генерального директора Rethink Mental Illness.



По его словам, пандемия COVID-19 уже кардинально повлияла на психическое здоровье населения, поэтому необходимы кардинальные меры для устранения этих негативных последствий. В частности, правительство должно выделить специальное дополнительное финансирование, чтобы оказать необходимую помощь всем, кто в этом нуждается, — иначе последствия и дальнейшие расходы в будущем могут оказаться просто катастрофическими, предупредил Доу.



Министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании, в свою очередь, заявило, что правительство осуществило за последние годы «самое быстрое» расширение услуг в сфере обеспечения психического здоровья за всю историю NHS и продолжит наращивать финансирование. В частности, в этом году британские власти дополнительно выделили около полумиллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь людям, чьё психическое здоровье особенно пострадало от пандемии. Были также открыты круглосуточные телефонные линии для оказания экстренной помощи, которые приняли за время пандемии уже более трёх миллионов звонков, сообщается в статье.