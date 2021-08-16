Welt: за время пандемии немецкая молодёжь пристрастилась к наркотикам и алкоголю

Недостаток общения, бесперспективность и скука во время карантина привели к увеличению потребления наркотических веществ среди молодёжи, сообщает Welt. В одной из немецких земель число обращений родителей в консультационные центры для наркозависимых увеличилось вдвое. То, что подростки сильнее пристрастились к алкоголю, травке и таблеткам, подтверждают также психологи и врачи, рассказывает немецкий телеканал.

Во время пандемии все вдруг оказались дома. Родители на удалёнке. Молодёжь на домашнем обучении. У некоторых школьников это вызвало затруднения, ведь наркотические вещества, к которым они пристрастились ещё до пандемии коронавируса, им теперь приходилось употреблять дома. В результате многие родители об этом узнали, что привело к столпотворению в консультационных центрах для наркозависимых.

В одном только Мекленбурге — Передней Померании звонки обеспокоенных родителей участились вдвое: с 14,2 процента в 2019-м до 31,2 процента в прошлом году.

ЖЕНЩИНА: Проблема номер один — это алкоголь. Но курить травку они тоже стали чаще. И приём стимуляторов, например амфетаминов, тоже играет определённую роль.

Во время непростого периода карантина подростки страдали из-за недостатка общения, бесперспективности и скуки, что привело к увеличению потребления наркотических веществ. Это, исходя из личной практики, подтверждают психологи, врачи и консультанты, помогающие наркозависимым, хотя официальных результатов исследования ещё нет.

Если вы хотите вырвать своих детей из порочного круга наркотиков, это ни в коем случае нельзя делать с помощью лома.

ПСИХОЛОГ: Постарайтесь поговорить с вашими детьми, идите с ними на диалог, но следите за тем, чтобы не давать оценок, проявите интерес. <…> Узнайте, что мотивирует ребёнка принимать больше наркотиков.

Эксперты надеются, что, как только у молодёжи появятся перспективы и ограничения из-за коронавируса будут отменены, многие проблемы решатся сами собой.

Дата выхода в эфир 12 августа 2021 года.