Independent: врачи бьют тревогу — больше трети британцев страдают от хронических заболеваний

Исследования показывают, что состояние здоровья британцев продолжает ухудшаться. При этом взрослые из неблагополучных и малообеспеченных семей, которые в детстве имели избыточный вес или страдали в подростковом возрасте от различных психических расстройств, гораздо чаще рискуют получить целый букет хронических заболеваний после 40 лет, сообщает The Independent.

Здоровье жителей Великобритании быстро ухудшается — как показало новое исследование, результаты которого были недавно опубликованы в медицинском журнале MC Public Health, более трети взрослого населения среднего возраста страдает от многочисленных хронических заболеваний. Исследователи предупреждают, что правительству необходимо срочно вмешаться и принять меры. В противном случае тенденция сохранится и ситуация будет лишь ухудшаться, пишет The Independent.



В опросе приняли участие около 8 тыс. взрослых британцев, которых попросили оценить своё физическое и психическое благополучие. Результаты показали, что в настоящее время более трети жителей среднего возраста в Великобритании имеют множество проблем со здоровьем. При этом наибольшему риску подвержены люди из бедных семей, отмечается в статье.



В целом около 34% респондентов в возрасте до 48 лет заявили, что страдают от одного или даже двух хронических заболеваний, причём как минимум одно из них связано с их физическим состоянием. В число хронических проблем со здоровьем, в частности, вошли различные заболевания спины, психические расстройства, высокое давление, диабет, астма, а также алкоголизм.



При этом исследование показало, что для тех, кто вырос в менее обеспеченных семьях, вероятность иметь многочисленные хронические проблемы со здоровьем с приближением 50-летнего возраста на 43% больше, чем у более обебспеченных британцев. Кроме того, люди, которые росли в бедных семьях, почти в 3,5 раза чаще страдают в дальнейшем от различных психических расстройств и от артрита, а также примерно в три раза чаще рискуют иметь повышенное давление.



В ходе исследования также была обнаружена связь между проблемами, от которых респонденты страдали в детском или юношеском возрасте (например лишний вес), и различными хроническими расстройствами здоровья в более зрелом возрасте, сообщает The Independent.



Как отметил один из авторов исследования доктор Давид Гондек из Университетского колледжа Лондона (UCL), полученные данные демонстрируют, что значительная часть населения Великобритании уже к 40 годам страдает от многочисленных физических и психических расстройств, которые имеют хронический характер. Кроме того, это указывает на «неравенство в сфере здоровья», которое, по всей видимости, начинается ещё с раннего детства, подчеркнул Гондек.



Исследователи проанализировали данные почти 8 тыс. человек 1970 года рождения, принявших участие в данном когортном исследовании, поясняется в статье. Ранее, с 2016 по 2018 годы (когда они были в возрасте от 46 до 48 лет), эти же люди уже принимали участие в биомедицинском исследовании, в ходе которого им измеряли артериальное давление и брали кровь для проверки на диабет, а также расспрашивали о хронических заболеваниях. Кроме того, при помощи анектирования среди участников исследования собирались данные о состоянии их психического здоровья и об употреблении алкоголя в группе повышенного риска.



Предыдущее крупное исследование, которое проводилось в 2007 году и охватило около 1,7 млн британцев в возрасте от 45 до 64 лет, показало, что число людей, страдающих от многочисленных проблем со здоровьем, составляло около 30% взрослого населения, отмечается в статье. Похоже, что по сравнению с предыдущими поколениями здоровье британцев среднего возраста продолжает ухудшаться, констатировал доктор Гондек.



При этом в число наиболее распространённых сочетаний хронических заболеваний вошли психические расстройства наряду с повышенным кровяным давлением (около 4% пациентов), а также в сочетании с астмой (около 3% пациентов) и артритом (2,5% пациентов). Кроме того, около 2% пациентов страдали от диабета в сочетании с повышенным давлением, говорится в статье.



Профессор Джордж Плобидис из того же Университетского колледжа Лондона, также принимавший участие в исследовании, рассказал журналистам, что в ходе опроса удалось обнаружить связь между условиями жизни в детстве и дальнейшим состоянием здоровья респондентов. Взрослые из наиболее неблагополучных семей, которые в детстве имели избыточный вес или страдали ожирением, а также те, кто в подростковом возрасте страдал от различных психических расстройств, — все они попадали в группу с повышенным риском дальнейшего ухудшения состояния здоровья, пояснил Плобидис.



По мнению профессора, необходимо обратить на это внимание и заняться ранней профилактикой и воспитанием здорового образа жизни в детском и подростковом возрасте, чтобы улучшить здоровье будущих поколений и снизить потенциальную нагрузку на британскую систему здравоохранения, говорится в статье.



Заместитель директора по вопросам здравоохранения в центре Centre for Ageing Better Элисон Джайлз заявила в этой связи, что данное исследование демонстрирует британскому правительству острую необходимость «способствовать созданию среды, поддерживающей здоровое поведение», а также обеспечивать лечение и поддержку всем британцам с хроническими заболеваниями «вне зависимости от их почтового индекса» или размера доходов, заключает The Independent.