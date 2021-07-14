Independent: врачи и учёные назвали «День свободы» Джонсона «преступлением»

Авторитетные учёные со всего мира поддержали открытое письмо медиков с жёсткой критикой в адрес антикоронавирусной стратегии правительства Бориса Джонсона, которое планирует отменить все карантинные ограничения уже к 19 июля, пишет The Independent. Как отмечается в материале, эксперты считают, что британские власти взяли курс на достижение коллективного иммунитета через массовое заражение людей — и называют такой подход «преступлением».

Опубликованное на прошлой неделе в журнале The Lancet открытое письмо с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который намеревается во что бы то ни стало отпраздновать 19 июля так называемый «День свободы», окончательно отменив к этой дате все коронавирусные ограничения, подписали более 1200 авторитетных учёных и врачей со всего мира, сообщает The Independent.

По данным газеты, в послании на страницах The Lancet подход Джонсона называют «ненаучным и неэтичным». По мнению авторов письма, курс главы правительства по сути представляет собой попытку «достичь коллективного иммунитета через массовое заражение людей». Как подчёркивают авторы, такой подход «опасен», а отмену ограничений нужно отложить до тех пор, пока «все граждане, в том числе и подростки, не получат возможность привиться, а доля вакцинированных не станет высокой», приводит их слова The Independent.

«Стратегия, в рамках которой вместо того, чтобы повременить и вакцинировать нашу молодёжь, предполагается сейчас массово распространить инфекцию среди детей и молодых людей, дабы защитить таким образом уязвимые группы населения — неэтична и ненаучна», — говорится в письме. В послании также упоминается, что план правительства Джонсона создаст угрозу того, что «целое поколение окажется обременено затяжной коронавирусной инфекцией, долгосрочные последствия которой неизвестны». Кроме того, несколько учёных, участвовавших в составлении письма, в отдельном заявлении во вторник сообщили, что действия правительства приведут к тому, что «миллионы людей будут подвержены и острым, и долговременным последствиям инфекции».

В числе подписавших письмо экспертов оказался и бывший старший научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг, который назвал стратегию властей «абсолютно неверной», пишет The Independent. «Просто не верится, что правительство Великобритании собралось применять стратегию коллективного иммунитета, из-за которой мы получим тысячи ненужных смертей и случаев тяжёлого и затяжного течения инфекции, когда программа вакцинации позволила достигнуть таких успехов, — заявил Кинг в интервью британской прессе. — Как мы говорим уже больше года, эта стратегия абсолютно неверна и не учитывает актуальные рекомендации учёных и врачей».

В свою очередь, врач общей практики и лектор Оксфордского университета Хелен Солсбери в интервью The Independent прокомментировала политику британских властей так: «Я не понимаю с какой стати правительство решило идти к коллективному иммунитету через распространение инфекции, если есть возможность достигать его через вакцинацию. Я считаю, что это преступление».

А главный редактор The Lancet Ричард Хортон обратил внимание на поведение главного санитарного врача Криса Уитти и старшего научного советника правительства сэра Патрика Вэлланса (оба играют ключевую роль в политике британских властей по борьбе с коронавирусом и регулярно появляются на пресс-конференциях Джонсона, где выступают на эту тему. — ИноТВ), отметив, что те почему-то отказываются высказывать премьеру свои опасения. «Я считаю, что фальшивое почтение, которое они оба выказывали главе правительства, пытаясь тем самым придать его решениям авторитетности — это по сути отречение с их стороны от своей непредвзятости в качестве советников правительства», — заявил Хортон. По его мнению, высказанные ранее Уитти заявления о том, что курс Джонсона нашёл «широкую поддержку со стороны научного сообщества», совершенно не соответствуют действительности. «Боюсь, что могу здесь сделать только один вывод — наш главный санитарный сознательно искажает мнение научного сообщества страны, а это зрелище просто удивительное», — возмутился главред The Lancet.

Впрочем, в пресс-службе британского министерства здравоохранения поспешили развеять опасения специалистов. «Достижение коллективного иммунитета никогда не входило в нашу стратегию по борьбе с пандемией. Наш подход с самого начала заключался в том, чтобы уберечь Национальную систему здравоохранения, спасти жизни людей, и сделать так, чтобы как можно больше людей вакцинировались и защитились от вируса, параллельно учась с ним жить, — сообщил представитель ведомства журналисту The Independnent. — Благодаря феноменальному успеху нашей кампании вакцинации в плане ослабления связи между случаями заражения, госпитализациями и смертями, мы теперь пытаемся перейти с курса на введение правил и ограничений на политику рекомендаций и личной ответсвенности».

Как напоминает обозреватель The Independent, о том, что большая часть коронавирусных ограничений будут отменены, Борис Джонсон объявил в понедельник, когда число новых случаев COVID-19 в сутки достигло 35 тыс. При этом специалисты ожидают, что в ближайшие недели заражаемость вырастет ещё сильнее.