Times: на флагманском авианосце британского флота произошла вспышка коронавируса

На британском авианосце HMS Queen Elizabeth и ещё четырёх кораблях, сопровождавших его в Южно-Китайское море, обнаружили около 100 заболевших коронавирусом, сообщает The Times. Тем не менее в Министерстве обороны Великобритании отметили, что вспышка находится под контролем и не повлияет на выполнение авианосной группой своих оперативных задач.

На авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса. Как пишет The Times, на флагманском корабле и ещё четырёх военных суднах, сопровождавших его в Южно-Китайское море, где авианосная группа будет участвовать в учениях с союзными странами, зафиксировано около 100 случаев заражения.

Источники в военно-морском флоте сообщают, что вспышка произошла примерно 4 июля, когда авианосная группа пришвартовалась на Кипре, для того чтобы забрать припасы и оборудование, а также провести ряд запланированных встреч с представителями правительства. Морякам, каждый из которых был привит двумя компонентами вакцины от коронавируса, было разрешено покинуть корабли. По возвращении они прошли тестирование.

По словам источников, ни один из заболевших не нуждается в госпитализации. Кроме того, вспышка COVID-19 находится под контролем и число заболевших начинает снижаться. Всем морякам предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Предполагается, что корабли будут находиться в море ещё как минимум три недели до следующего захода в порт в Индо-Тихоокеанском регионе, который может быть отложен в случае дальнейшего распространения вируса среди членов экипажа.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, несмотря на вспышку, группа продолжит выполнять свои оперативные задачи, а её расписание останется без изменений. Тем не менее Уоллес уточнил, что поддержит капитана, если ему придётся принять «другое решение».

Как отмечает The Times, подробности распространения коронавируса появились после того, как эсминец HMS Diamond, входящий в состав группы, был вынужден остаться в сицилийском порту Августа из-за проблем с двигателем.

Уоллес подтвердил, что судно HMS Diamond отстало от группы. «Это не катастрофа. Это немного задержит корабль, но я думаю, что через несколько недель он вернётся в строй и сможет продолжать поддерживать оперативную группу», — приводит издание слова министра обороны.