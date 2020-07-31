Task and Purpose: коронавирус обнаружен уже на втором американском авианосце

На американском авианосце USS George H.W. Bush у «небольшого числа» военнослужащих был обнаружен коронавирус, сообщает Task and Purpose. ВМС не говорят, когда и сколько именно человек заболели. Как отмечает ресурс, после масштабной вспышки на USS Theodore Roosevelt это второй авианосец, экипаж которого сталкивается с COVID-19.

У «небольшого числа» военнослужащих, приписанных к американскому авианосцу USS George H.W. Bush, был обнаружен коронавирус, сообщает Task and Purpose.

Как заявила представитель авиации Атлантического флота коммандер Дженнифер Крэгг, из-за ограничений по разглашению информации, введённых Пентагоном, она не может рассказать, когда или сколько именно членов экипажа заразились.

«В соответствии с мерами обеспечения секретности Министерство обороны не разглашает число заражённых в формировании, на объекте или в географической местности», — заявила Крэгг. По её словам, военнослужащие заразились «этим летом», однако других подробностей представитель раскрывать не стала.

Ранее СМИ сообщали, что заболевшие члены экипажа сейчас находятся на карантине дома, в то время как корабль стоит на плановом ремонте на военно-морской верфи Норфолк, в штате Вирджиния.

Крэгг заверила, что на USS George H.W. Bush сейчас действуют строгие правила социального дистанцирования, ношения индивидуальных средств защиты и усиленной дезинфекции помещений. «На верфи Норфолк осуществляются замеры температуры, с помощью анкет отслеживается состояние здоровья состава и, при необходимости, моряки с симптомами отправляются на медобследование», — отметила коммандер.

Как напоминает Task and Purpose, коронавирус показал, насколько уязвимы экипажи кораблей ВМС в условиях пандемии. Так, на борту авианосца USS Theodore Roosevelt оказались заражены 1273 человека, один из которых умер. Также уже на другом корабле, эсминце USS Kidd, этой весной вирус был выявлен у 70 членов экипажа.

По последним данным на 29 июля, в общей сложности в ВМС COVID-19 был диагностирован у 9078 человек, среди которых моряки, гражданские сотрудники, подрядчики и члены семей военных — 18 заражённых умерли.