Bloomberg: Пентагон отказывается эвакуировать экипаж поражённого коронавирусом авианосца

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» призвал снять с корабля, где произошла вспышка заболеваний COVID-19, большую часть экипажа. Но командование ВМС США заявило, что не может торопиться с решением этого вопроса, а глава Минобороны страны предположил, что время для эвакуации ещё не наступило, сообщает Bloomberg.

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» призвал эвакуировать большую часть моряков с судна, которое поразил коронавирус. Но командование ВМС США попыталось смягчить его «драматичное заявление», а Пентагон счёл такие меры преждевременными, пишет Bloomberg.

Ссылаясь на «продолжающуюся и обостряющуюся» опасность на борту, капитан судна Бретт Крозье отправил руководству флота служебную записку. В ней он умоляет проявить благоразумие: «Мы не на войне. Морякам не нужно умирать».

По мнению Крозье, на корабле, который находится в порту Гуама, должна остаться только минимальная судовая команда. Всех остальных необходимо снять с авианосца, где моряки находятся в стеснённых условиях, чтобы затем они могли быть изолированы и протестированы.

Но командующий Тихоокеанским флотом ВМС США Джон Аквилино заявил, что невозможно действовать так быстро, как того хочет Крозье. «Существуют некоторые ограничения, над которыми мы работаем», — заявил адмирал. Он добавил, что уже обсуждает с губернатором Гуама поиск гостиничных номеров, в которых моряки смогут оставаться до тех пор, пока им не разрешат вернуться на корабль.

Президент Дональд Трамп заявил, что оставляет решение по этому вопросу Пентагону. На вопрос о возможной эвакуации с «Теодора Рузвельта» глава ведомства Марк Эспер ответил, что для этого не наступил ещё подходящий момент. «Прямо сейчас мы пытаемся убедиться, что сдерживаем вирус, что используем тестовые наборы и получаем достоверную оценку того, какой процент экипажа заражён», — отметил глава Минобороны США.

Авианосец, который должен патрулировать Тихий океан и Южно-Китайское море, остановился у берегов Гуама на неопределённый срок, поскольку число военнослужащих, заражённых COVID-19, ежедневно увеличивается. Инфекция начала распространяться на судне в начале марта после его захода в один из вьетнамских портов. На тот момент Пентагон сообщал о 16 известных случаях, обращает внимание издание.

В своей служебной записке Крозье рассказывает, что удалось изолировать только небольшое

число заразившихся моряков. Причина — «присущее военному кораблю ограниченное пространство».

После того как в начале вспышки заболевания с «Теодора Рузвельта» были эвакуированы три человека, и. о. министра ВМС Томас Модли выразил уверенность, что корабль продолжит службу. «Это пример того, что мы можем держать на боевом дежурстве корабли даже в случае заражений COVID-19», — заявлял чиновник неделю назад.

По словам Крозье, если бы его кораблю пришлось принять участие в боевых действиях, он «вышел бы в рейс и был бы готов сражаться и одолеть любого противника, который осмелится бросить вызов США или их союзникам». «Но мы не воюем, — пишет он, — и поэтому не можем позволить ни одному моряку погибнуть в результате этой пандемии без необходимости».