Генерал Ходжес: медлительность НАТО даст России соблазн нанести удар

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что в ближайшее время ЕС надо подготовиться к возможной переброске войск НАТО через свою территорию, потому что эпидемия коронавируса обнажила все слабые места в сфере трансграничного передвижения. Более того, он считает, что нужно убедить западных политиков в том, что Россия больше не партнёр. Её цель — безнаказанно наносить удары по членам НАТО и тем самым ослабить весь альянс, объяснил Ходжес в интервью Defence24.

«После окончания холодной войны и до нападения на Украину в 2014 году вопрос мобильности сил в Европе не поднимался, потому что большинство людей, стран и даже вооружённые силы США верили в то, что в долгосрочной перспективе Россия станет партнёром. Этого мы все хотели, и пересечение границ не было предметом наших переговоров в тот период. Тем не менее военная мобильность стала важной темой в 2014 году, когда мы поняли, что нам нужно увеличить наши способности в плане сдерживания России, прежде чем она бы совершила ужасную ошибку и напала на одного из наших союзников», — заявил в интервью Defence24 бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Ответственность НАТО заключается в определении требований, в то время как ЕС может изменить законы и процедуры, связанные с пересечением границ, а также улучшить местную инфраструктуру и повысить эффективность перевозок. «Я думаю, что мы добились некоторого прогресса. Но мы должны помнить о том, что нам предстоит пройти долгий путь. Мы должны действительно усердно работать в плане сдерживания», — пояснил военный.

По мнению Ходжеса, самое сложное состоит в том, чтобы убедить в этом политиков. Ключевой вопрос здесь — понимание, что улучшение военной мобильности важно для НАТО так же, как и выработка общей позиции в связи с угрозами на восточном фланге Североатлантического альянса. Некоторые страны, такие как Польша, Румыния и страны Прибалтики, это хорошо понимают. «Но чем дальше на Запад Европы, тем уровень понимания ниже — взгляды на ситуацию на Востоке разнятся. Мы должны убедить наших лидеров в том, чтобы они поняли наши нынешние потребости и расставили приоритеты в плане ресурсов, которыми они обладают», — добавил он.

Бен Ходжес делит проблемы военной мобильности на три основные области. Первая заключается в недостатках в инфраструктуре, вторая — в недостатках в системах командования и управления, третья — в несогласованности процедур, связанных с пересечением границ в отдельных странах. Все три области требуют срочной вовлечённости и сотрудничества между НАТО и ЕС, подчеркнул американский военный.

«Если россияне или другие потенциальные противники в какой-то момент придут к выводу, что мы не можем двигаться быстро — как они, или даже быстрее, чем они, — у них может возникнуть соблазн нанести небольшой удар по одному из наших союзников. Если бы они совершили это безнаказанно, потому что подкрепление пришло бы слишком поздно, это стало бы доказательством тому, что альянс не может успешно защищать своих членов. Таким образом они серьёзно ослабили бы его, что, конечно, является их целью. Чтобы предотвратить это, Европа должна стать максимально открытой для войск НАТО», — разъяснил он.

Генерал также добавил, что в случае кризиса все порты Прибалтийских стран, вплоть до Гданьска, окажутся в пределах досягаемости российских ракет, особенно тех, которые размещены в Калининградской области. В случае конфликта Балтийское море станет акваторией для кинетических боев.

Ходжес отметил, что проблема быстрого реагирования для НАТО связана не только с Россией, но и с возможностью отвечать на другие потенциальные кризисные ситуации. Например, на Балканах или в Ливии. В зависимости от конкретных условий силы и ресурсы НАТО должны будут перемещаться воздушным, железнодорожным и автомобильным путём. «Принимая во внимание проблемы, связанные с международным трафиком в Европе во время нынешней вспышки коронавируса, мы пришли к выводу, что, хотя инфраструктура остаётся самым важным приоритетом, всё же видно, сколько нам предстоит сделать для улучшения дипломатических процедур, координации, а также управления и контроля трансграничного передвижения», — резюмировал Бен Ходжес в интервью Defence24.