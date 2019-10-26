Белсат: будет дорого стоить России — генерал Ходжес рассмотрел «украинский сценарий» в Белоруссии

Россия вполне может напасть на Белоруссию, если решит, что это необходимо, уверен бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. В интервью телеканалу «Белсат» он предупредил: в таком случае прежние союзники от России отвернутся, так что это будет ей дорого стоить.

Откуда идёт интенсификация белорусско-американских отношений, и какие интересы у Вашингтона в нашей стране? Об этом я поговорила, пожалуй, с одним из наиболее информированных людей, бывшим командующим войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, который теперь курирует Белоруссию в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.



Генерал Ходжес, большое спасибо, что нашли время для нас.



БЕН ХОДЖЕС, Центр анализа европейской политики в Вашингтоне, бывший командующий войсками США в Европе: На самом деле очень важно разговаривать с такими профессиональными журналистами. То, что вы делаете, имеет большое значение. Нужно, чтобы существовали свободные СМИ, так как они бросают вызов, они проливают свет на события, обеспечивая людей информацией.



В прошлом году многие обратили внимание на активизацию отношений США и Белоруссии. Имеет ли Вашингтон какие-то военные интересы или интересы безопасности в Белоруссии?



БЕН ХОДЖЕС: Интерес США к Белоруссии не связан с военной сферой. Интерес США всегда был в том, чтобы люди в Белоруссии были свободными и радовались свободе: мы хотели видеть, как ваша молодёжь раскрывает свой потенциал, мы всегда верили, что открытое общество создаёт возможности для лучшего экономического развития. Вот в этом и заключается наш основной интерес. Я был очень рад, что бывший помощник госсекретаря Уэсс Митчелл посетил Белоруссию. Он считает, что даже с теми странами, с которыми мы не во всём соглашаемся в определённых вопросах, во внешней политике, следует налаживать отношения, и я полностью согласен с ним.



Мы наблюдали за президентом Белоруссии Лукашенко, когда он рассуждал о независимости, суверенитете, отсутствии альтернативных источников энергии. Я слышал, как он публично говорит: «Спасибо, Россия, но нам не нужна ваша помощь, мы в состоянии защититься сами».

Это важные шаги. И я думаю, что для безопасности на Западе лучше, если в Белоруссии нет войск Российской Федерации. Таким образом, если президент Лукашенко может противостоять давлению и не позволит разместить их в Белоруссии, это снижает опасность для Латвии, Литвы, Польши, а также Украины. Полагаю, что это хорошо. Нам не нужно, чтобы Россия подумала, что мы хотим перетащить Белоруссию на свою сторону, что мы вынуждали её сделать выбор, это абсолютно не так! Я думаю, что если мы можем помогать Белоруссии экономически и инвестиционно, а также нормализуя наши отношения, то, возможно у президента Лукашенко получится противостоять этому давлению.



Вы верите, что Белоруссия может защититься самостоятельно?



БЕН ХОДЖЕС: Это было бы очень сложно, если бы Россия решила применить силу и оккупировать Белоруссию. Но в таком случае некоторые страны Европы, которые сейчас пытаются оправдать Россию и говорят, что её неправильно поняли, что мы должны работать с ними, уже бы не могли настаивать на своей позиции. Если бы Россия повторила украинский сценарий в Белоруссии, европейским странам стало бы очень трудно поддерживать нормальные связи с ней. Поэтому мне кажется, что это будет дорого стоить России в экономическом и дипломатическом плане.



Как вы думаете, украинский сценарий реален и для Белоруссии?



БЕН ХОДЖЕС: Да, абсолютно. Кстати, существует большая разница между возможным и вероятным. Такая возможность есть – у них есть инфраструктура в Белоруссии, они имеют базы на её границах. Я изучал историю России за последние три столетия; считаю, что они бы не постеснялись применить силу, если бы им сказали, что так надо.



Россия подталкивает Белоруссию к ещё более тесной интеграции, которую многие называют инкорпорацией. Связана ли с этим активизация отношений США и Белоруссии?



БЕН ХОДЖЕС: Нет, это не реакция на то, что делает Россия. Конечно, её давление на Белоруссию призывает быть более активными – и не только нас, США, другие страны тоже. Например, Китай много инвестирует в Белоруссию. Помню, ещё до того, как Уэсс Митчелл прибыл в Минск (кажется, это было за неделю до очень важной встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности), тот факт, что мы все должны думать о Минском процессе и Минских соглашениях, впечатлял. Германия и Франция усердно работали, чтобы достичь соглашения между Украиной, пророссийскими сепаратистами и непосредственно Россией. Это важно и для Белоруссии.



Я был в армии 37 лет. Ни один солдат не желает конфликта. Никто не хочет мира и стабильности больше, чем военный. Я пытаюсь быть реалистичным по поводу наших возможностей. Я действительно считаю, что Россия уважает силу и презирает слабость. И если западные страны будут держаться вместе, мы будем более тесно сотрудничать и улучшать свои отношения. Если мы будем выглядеть слабыми, Россия это точно использует в своих целях. Запад заинтересован в том, чтобы Белоруссия была способна сохранить определённую независимость и суверенитет, хотя и имеет очень сильные экономические и культурные связи с Россией.



Дата выхода в эфир 25 октября 2019 года.