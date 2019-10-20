Белсат: умножить яблоки на апельсины — Минск выставил Москве счёт за убытки

Белоруссия подсчитала свои убытки от действий Москвы, сведя воедино ущерб от поставок грязной нефти и от налогового манёвра России. Как отмечают эксперты, это вещи совершенно разные, передаёт «Белсат», и вряд ли Россия оплатит Минску полтора миллиарда долларов, которые он насчитал.

Всё – в одну корзину. Белоруссия на полтора миллиарда долларов оценила сумму убытков от российского налогового манёвра и поставок так называемой грязной нефти. На такую сумму первый заместитель руководителя МИД нашей страны Андрей Евдоченко выставит счёт Кремлю накануне очередного важного этапа переговоров об интеграции. Насколько реальна эта сумма и сколько экономики в полностью, казалось бы, политическом вопросе объединения в рамках Союзного государства, выяснял Всеволод Шлыков.

Пока российские СМИ вбрасывают спорные подробности об интеграции Белоруссии и России — мол, дойдёт чуть ли не до конфедерации, — из Минска на официальном уровне никакой конкретной информации не звучит. Министерство иностранных дел только говорит, что политического единения не будет, и выставляет очередные счета Кремлю. На этой неделе речь о полутора миллиардах долларов. С одной стороны – за свою грязную нефть Москве было бы неплохо заплатить.

ВАЛЕРИЯ КОСТЮГОВА, политолог, редактор сайта «Наше мнение»: То, что касается потерь от загрязнения нефтепровода «Дружба», от сокращения транзита по территории Белоруссии и, соответственно, доходов от транзита, проблемы с грязной нефтью наших НПЗ и снижение выручки, – да, вот это, безусловно, потери очевидные.

Но к этому счёту за полученную нашими нефтеперерабатывающими заводами в июле некачественную нефть Белоруссия прибавляет потери за так называемый российский налоговый манёвр. В Москве даже за грязную нефть более 100 миллионов долларов платить не собираются, а если к этому присоединяется политический счёт…

МИХАИЛ КРУТИХИН, аналитик нефтегазового рынка, Москва: Нет, это совершенно невозможно объединять, потому что… ну разное абсолютно. Есть налоги, и есть ущерб от какого-то непонятного поведения «Транснефти», которая не проконтролировала качество нефти. Это политические шаги… Это… умножать яблоки на апельсины. Это политики, а не экономика.

Белоруссия зарабатывает на российской нефти благодаря переработке полученного чёрного золота без экспортных пошлин и продавая нефтепродукты в другие страны, уже с учётом стоимости этих налогов, оставляя разницу в бюджете. Россия же постепенно обнуляет пошлины, что к 2024 году уменьшит поступления в отечественную казну аж на 12 миллиардов долларов. В Минске напрямую связывают интеграцию с дальнейшими субсидиями.

МИХАИЛ КРУТИХИН: Если это одна страна и одно государство, тогда, конечно, по тарифам, как для российских регионов, должны реализовываться нефтепродукты. Но если считать это другим государством, то тогда претензии белорусской стороны неприемлемы.

Но за этими, по мнению российских специалистов, наглыми требованиями стоит спорная в своей интерпретации, но всё же реальная договорённость.

ЛЕОНИД ФРИДКИН, экономист: Это, по мнению белорусских властей, является нарушением если не буквы, то духа Договора о Союзном государстве, целью которого провозглашается рост благосостояния и процветания стран-участниц. От таких манёвров российской стороны с благосостоянием и процветанием у нас явно будет достаточно напряжённая ситуация.

Это касается и газового вопроса. В среду белорусский министр энергетики отправился в Россию с очередной попыткой получить для нашей страны так называемую смоленскую цену за российское голубое топливо. В Москве напоминают, что Смоленская область платит налоги в российский бюджет, отсюда и цена.

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ, финансовый аналитик, Москва: Если бы, скажем, Гомельская область тоже отдавала бы все деньги в бюджет Российской Федерации, а потом из Российской Федерации получала дотации, то, наверное, там были бы цены на газ такие же, и такие же были бы тарифы на ЖКХ, такие же были бы тарифы на проезд, такие же были бы зарплаты.

Неслучайно, кстати, из опубликованных частей интеграционного плана следует, что Россию интересует вопрос общего налогового законодательства. С этой точки зрения Кремль якобы идёт навстречу требованиям белорусских властей. Другое дело, что все эти вопросы должны были бы быть решены ещё после прежних интеграционных шагов.

ВАЛЕРИЯ КОСТЮГОВА: Нам говорили: давайте сделаем общую газотранспортную систему в виде приватизации «Белтрансгаза». И мы соглашались и… что в результате? Было обещано, что в рамках ЕАЭС будет решён нефтегазовый вопрос. И что? Столько лет прошло.

Полтора миллиарда долларов в этом году, чуть ли не в десять раз больше – убытки в ближайшую пятилетку. Удар серьёзный, рост экономики в этом году практически прекращается, а дальше Международный валютный фонд прогнозирует её медленный упадок. Ничего хорошего, но экономического коллапса не произойдёт, даже при самом худшем результате запланированных на декабрь переговоров Путина и Лукашенко, успокаивают специалисты.

ЛЕОНИД ФРИДКИН: Это зависит от того, насколько власти готовы объявить народу, что не могут предложить ничего, кроме холода, сокращения доходов и суверенитета, если Россия в своих претензиях зайдёт слишком далеко. На самом деле я думаю, что такой призыв нашёл бы поддержку в обществе.

В большом интервью для ряда аккредитованных в Белоруссии независимых изданий руководитель отечественной дипломатии, конечно, не выступил с таким призывом. Но напомнил, что общественность сама может объявить нецелесообразность соглашения об интеграции – мол, у нас же существует институт референдума. Его, конечно, мог бы традиционно инициировать сам Лукашенко, но:

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Россия – это больше чем страна. Для Белоруссии – тем более. Это идеология, и её из меня не выбить.

Право на инициацию референдума принадлежит и нам – для этого нужно по крайней мере 450 тысяч подписей граждан Белоруссии. Может за это взяться и Палата представителей с Советом Республики, если народным избранникам, конечно, хватит политической воли.

Дата выхода в эфир 18 октября 2019 года.