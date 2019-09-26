112 Украина: Лукашенко предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев

Александр Лукашенко на встрече с украинскими СМИ в Минске заявил, что Белоруссия готова ввести миротворческую миссию в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Однако, как передаёт «112 Украина», белорусский президент добавил, что для этого необходимо решение Украины и России.
Белоруссия готова ввести миротворческую миссию в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы, однако для этого необходимо решение обеих сторон. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с украинскими СМИ в Минске.
«Вы, пожалуйста, Украина с одной стороны и Россия с другой стороны, хотите с руководством ЛНР, ДНР, это уже ваше дело, определите нашу роль. Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией — украино-российская граница, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться непосредственно войсками в этот конфликт, но я говорил, что мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите», — заявил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия сможет пойти на такое только в случае согласия двух сторон — Украины и России.
«И мы будем на границе вести себя так, как договорятся две стороны – Украина и Россия. Ни от Украины, ни от России на этот вопрос ответа не было. И я часто Петра Порошенко упрекал, мол, слушай, война идёт на твоей земле, это твоя война прежде всего. Можно обвинять Россию, но это на твоей земле война. Все будут в стороне, но ты должен решать эту проблему, и излагал свою позицию. Ответа нет ни с одной, ни с другой стороны. Как это понимать?» — добавил Лукашенко.
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