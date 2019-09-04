Euronews: США договорились с талибами, теперь всё зависит от Трампа

17:17 Польша за год импортировала 17 млн тонн угля из России Польская сторона в 2018 году импортировала около 17 млн тонн российского угля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу правления компании Weglokoks Томаша Герышека.

17:12 Сборная Сербии разгромила команду Италии на ЧМ по баскетболу Сборная Сербии по баскетболу выиграла группу D, одержав победу в третьем матче подряд

17:10 Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.

17:07 Александр Емельяненко подписал контракт на поединок со стронгменом Кокляевым Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

17:00 Конте сформировал новое правительство Италии Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.

16:56 Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии.

16:54 Зеленский уволил постпреда Украины при Совете Европы Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

16:45 В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.

16:37 Кобылкин: работа по оценке проекта полигона «Шиес» будет проходить публично Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что работа по оценке проекта полигона «Шиес» будет проходить публично.

16:34 В России вновь зафиксирована дефляция За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

16:32 Кобылкин назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы» Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы».

16:31 Прокуратура приняла меры по недопущению нарушений на выборах В Генеральной прокуратуре России поручили прокурорам принять дополнительные меры с целью недопущения нарушений закона в единый день голосования. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.

16:28 В США заявили, что «Северный поток — 2» даст России много контроля Постпред США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что «Северный поток — 2» предоставит России слишком большой контроль в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

16:25 Эксперт оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.

16:25 Топилин назвал идею четырёхдневной рабочей недели абстракцией Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

16:23 Кобылкин оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.

16:22 Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Челябинской области сдался полиции Подозреваемый в убийстве 22-летнего предпринимателя в Челябинской области сдался полиции, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Владимира Шишкова.

16:21 Эксперт оценил список российских городов с самым грязным воздухом Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News оценил список российских городов с самым грязным воздухом.

16:12 В России завели четыре дела за участие в нежелательных организациях В России возбудили четыре уголовных дела и 199 дел об административных правонарушениях по факту участия в деятельности организаций, признанных нежелательными на территории страны.

16:08 «Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов Испанский футбольный клуб «Валенсия» опубликовал заявку команды на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

15:54 Новак ожидает добычи нефти в сентябре на уровне соглашения ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ожидает добычу нефти в России в сентябре на уровне, предусмотренном соглашением ОПЕК+.

15:51 Фергюсон заявил, что Макгрегор ведёт себя, как его бывшая девушка Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал возможность проведения поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

15:50 На ВЭФ прошла посвящённая преференциальным режимам для инвесторов сессия В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы», во время которой участники дискуссии обсудили ситуацию с территориями опережающего развития (ТОР) и свободным портом Владивосток (СПВ).

15:49 Климов: зарубежные оппоненты использовали выборы в МГД как повод для протестов Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе заседания в среду, 4 сентября, заявил, что зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций против российских властей.

15:45 Фергюсон мог заменить Нурмагомедова или Порье в случае травмы одного из бойцов Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал, что получал предложение стать резервистом на случай травмы Дастина Порье или Хабиба Нурмагомедова.

15:40 В Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии В Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

15:34 Глава РФБ назвал сборную Аргентины фаворитом матча КМ с Россией Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

15:34 В Минске заявили, что отношения с НАТО не идут в ущерб связям с Россией Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО и странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

15:26 В Госдуме пригрозили лишить DW аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

15:25 КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инцидентам, имевшим место во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

15:17 СБР необходимо компенсировать IBU ещё €150 тысяч Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что организации для выполнения одного из условий восстановления своих прав необходимо компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) ещё €150 тыс.

15:15 Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

15:04 В Подмосковье назначили новые проверки в рамках борьбы с борщевиком В Московской области повторно проверят более 26 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это будет сделано, чтобы проконтролировать исполнение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

15:03 На Форуме оружейников в Удмуртии обсудят развитие промышленного туризма На Форуме оружейников в Ижевске состоится панельная дискуссия «Развитие промышленного туризма в Российской Федерации. Тенденции, проблемы, перспективы». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

15:02 Более 21 тысячи детей из многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму Более 21 тыс. детей из многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

15:02 В Кирове началась прививочная кампания против гриппа В Кирове стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

15:01 Малый бизнес Татарстана привлёк кредитов на 3 млрд рублей с помощью гарантийной поддержки Общая сумма кредитов, привлечённых малым и средним предпринимательством Татарстана под поручительства республиканского Гарантийного фонда, превысила 3 млрд рублей. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики.

14:59 Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза визит Болтона Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем обсудил визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и сотрудничество с Россией.

14:57 Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке Аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» оценил ситуацию на валютном рынке.

14:54 Отец Нурмагомедова рассказал, как долго продлится бой его сына с Порье Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как долго, по его мнению, продлится поединок его сына с временным чемпионом американцем Дастином Порье.

14:52 В Киеве готовы к переговорам по газу с Россией и ЕС в сентябре Украина готова к проведению трёхсторонних переговоров по транзиту газа с Россией и Евросоюзом в сентябре. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго Украины.

14:50 Медведева поздравила Медведева с выходом в полуфинал US Open Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года Евгения Медведева поздравила своего соотечественника, теннисиста Даниила Медведева, с первым в карьере выходом в полуфинал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

14:50 В ЕК призвали не полагаться на возможность новой отсрочки брексита В Еврокомиссии призвали не полагаться на возможность новой отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

14:48 Отец Нурмагомедова рассказал о размере гонорара за бой его сына с Порье Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о размере базового гонорара за поединок его сына с временным чемпионом американцем Дастином Порье.

14:44 КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

14:38 Украина объявила в розыск главу крымского избиркома Созданная Киевом «прокуратура Автономной Республики Крым» (АРК) объявила в розыск главу Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, которого украинские власти обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.

14:35 В России могут отменить предполётный досмотр на внутренних транзитных рейсах Министерство транспорта России может отменить предполётный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах. Об этом сообщает ТАСС.

14:31 Нурмагомедов в Абу-Даби готовится к бою с Порье под усиленной охраной Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом американцем Дастином Порье, находясь под усиленной охраной.

14:28 Алексей Морозов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги, бывший капитан сборной России и «Ак Барса» Алексей Морозов в беседе с «Известиями» поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.