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Euronews: США договорились с талибами, теперь всё зависит от Трампа
После девяти раундов переговоров представители американской администрации достигли «принципиального соглашения» об условиях мирного договора с талибами, включая вывод американских войск из Афганистана. С текстом этого документа уже ознакомились президент и премьер-министр Афганистана, однако для его окончательного утверждения ещё потребуется подпись президента США Дональда Трампа, передаёт Euronews.

США и исламское движение «Талибан»* достигли «принципиального соглашения» об условиях мирного договора. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Афганистану Залмай Халилзад.

На составление условий соглашения потребовалось девять раундов переговоров. Проект, в частности, предусматривает, что при соблюдении талибами договорённостей американцы выведут из страны пятитысячный военный контингент в течение 135 дней.

Талибы, со своей стороны, должны гарантировать, что не позволят международным террористам базироваться на подконтрольной «Талибану» территории, а также обязуются соблюдать режим перемирия с Кабулом и начать внутриполитические переговоры.

Проект соглашения не окончательный, пока его не подписал президент США Дональд Трамп. С текстом документа уже ознакомились президент и премьер-министр Афганистана.

САДИК САДИККИ, представитель президента Афганистана: У нас вышла хорошая дискуссия. Афганское правительство, введённое в курс всех деталей соглашения, изучит его и постарается сформулировать свою позицию, исходя из национальных интересов нашей страны. Но для нас мир или путь к нему — это прекращение насилия и прямые переговоры с талибами.

На фоне позитивных итогов переговоров в Кабуле произошёл теракт, жертвами которого стали 16 человек, около сотни получили ранения. По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Талибан». Представители ЕС заявили, что теракт направлен на срыв процесса по установлению долгосрочного мира в Афганистане.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 

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