WSJ: после ухода США из Афганистана в борьбу за влияние в регионе вступают Россия и Китай

После решения США о выводе своих военных сил из Афганистана Центральная Азия оказалась на пороге «новой эры», где соперничать за влияние в регионе начинают Россия и Китай, пишет The Wall Street Journal. Обе страны пытаются объединить усилия в борьбе с терроризмом и не допустить, чтобы Афганистан превратился в плацдарм для подготовки новых терактов. Но вполне возможно, что их геополитическое соперничество обострится после сокращения американского военного присутствия, отмечается в статье.

В последние годы Москва и Пекин стали предпринимать всё больше «агрессивных действий», чтобы отстаивать свои интересы в Афганистане и всей Средней Азии на фоне слабеющей, как им представляется, политической позиции «проамериканского» правительства в Кабуле, растущего влияния «Талибана»*, а также угрозы со стороны «Исламского государства»** и других исламистских группировок, опасная деятельность которых может распространиться и за пределы страны, пишет The Wall Street Journal. И пока США готовятся к уходу из Афганистана, Центральная Азия фактически оказалась на пороге «новой эры»: теперь Россия и Китай начинают соперничать за влияние в регионе, где больше не будут доминировать США со своей инициативой, которая была призвана ранее обеспечивать в Афганистане мир и стабильность, говорится в статье. Оба этих государства не только опасаются угрозы распространения терроризма, но и хотят защитить свои финансовые интересы, поясняют эксперты. В частности, Пекин не намерен терять миллиарды долларов, которые его компании инвестировали в этот регион в рамках инициативы «Один пояс — один путь».



С тех пор как администрация Трампа назначила осенью прошлого года Залмая Халилзада спецпредставителем США по урегулированию в Афганистане, он приложил все усилия, чтобы привлечь Москву и Пекин к попыткам добиться путём переговоров всеобъемлющего урегулирования войны, которая продолжается уже почти 18 лет, отмечает The Wall Street Journal. Эти усилия предпринимались не только ради укрепления сотрудничества, но и для того, чтобы не дать России и Китаю «встать на пути Вашингтона», учитывая, что его отношения с обеими странами на многих других фронтах сейчас заметно обострились, поясняет автор. И пока создаётся впечатление, что старания Халилзада были «вполне оправданны». В частности, российский президент Владимир Путин несколько дней назад похвалил совместные попытки США и России по урегулированию ситуации и выразил надежду, что они приведут «к хорошим результатам».



Одновременно в Пекине китайские власти организовали переговоры с официальными представителями движения «Талибан», делегацию которого возглавлял мулла Абдул Гани Барадар, говорится в статье. И хотя пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявил, что «не может подтвердить» подобные встречи, Москва и Пекин фактически помогли обеспечить снятие наложенного ООН на чиновников «Талибана» запрета на передвижение, чтобы способствовать продвижению мирного процесса и позволить всем сторонам принять участие в мирных переговорах, пишет The Wall Street Journal. «Такое единодушие может стать основой возможного мирного соглашения между США, Россией и Китаем, направленного на объединение усилий боевиков движения «Талибан» с афганскими силами безопасности в совместной борьбе с радикальными исламистскими группировками и недопущении превращения Афганистана в плацдарм для террористических атак за рубежом», — отмечает автор со ссылкой на источники, «осведомлённые о подготовке переговоров».



Подобная «почти безоговорочная поддержка нынешних целей США» представляет собой заметный сдвиг в позиции Кремля, особенно если вспомнить, что ранее российские официальные лица не раз «высмеивали» Вашингтон за неспособность извлечь уроки из трагических последствий ввода советских сил в Афганистан в 1980-х годах, подчёркивается в статье. Однако за последние годы, когда стало очевидно, что действия США «не приводят к решению проблем так быстро, как об этом заявляли американские официальные лица», Россия и Китай активно развивали свои связи как с «Талибаном», так и с правительством Афганистана, отмечает автор. При этом Москва также укрепила связи с афганскими политическими группировками и членами парламента — и есть признаки того, что они стали предпринимать определённые шаги «с целью взять в свои руки вопросы безопасности, чтобы не зависеть от США», пишет The Wall Street Journal.



В то время как Китай, как сообщалось в докладе Пентагона, в начале 2017 года выделил $85 млн на создание бригады афганской армии в северо-восточной провинции Бадахшан, стремясь укрепить безопасность границ и защитить свои региональные экономические инвестиции. Однако с тех пор Пекин постоянно опровергал многочисленные новостные сообщения, в том числе со ссылкой на китайских и афганских официальных лиц, в которых утверждалось, что недалеко от стратегического коридора Вахан в этой провинции ведётся финансируемое Китаем строительство военной базы, и неоднократно заявлял, что не планирует размещать свои войска на афганской территории.



А в Таджикистане Китай «заключил с местными властями соглашения, предоставлявшие Пекину права на ремонт и строительство от 30 до 40 пограничных постов на таджикской стороне границы с Афганистаном», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление неназванного «таджикского чиновника». По его словам, китайские пограничники заменили своих таджикских коллег на значительных участках территории вдоль таджикско-афганской границы, где, по мнению Пекина, таджики не в состоянии предотвратить потенциального проникновения боевиков на территорию страны: «Есть участки Таджикистана, где китайцы полностью взяли на себя пограничный контроль. Они патрулируют границы самостоятельно на своих машинах». Однако официальные представители МИД Китая отказываются подтверждать подобные сообщения.



Действия Москвы также приняли «более агрессивный характер», когда американская стратегия в Афганистане потерпела неудачу, говорится в статье. В прошлом году российские власти «пытались оказать давление на правительство Кабула», чтобы оно санкционировало российский авиаудар по объектам «Исламского государства» в провинции Джаузджан, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные «от афганских силовиков». По словам этих источников, предложение Москвы «было отклонено после энергичных возражений США» и заверений кабульского правительства в том, что американской авиации достаточно для устранения угрозы. Западные представители позднее также заявляли, что Россия «периодически спрашивала у властей Афганистана, не требуется ли им помощь», и предлагала военное содействие для борьбы с «Исламским государством», но получала отказ. Однако Министерство обороны России не стало комментировать все эти заявления, отмечает автор.



Реальные масштабы вывода войск США из Афганистана, а также того «военно-политического вакуума», который образуется из-за этого в стране, до сих пор точно неизвестны. Однако опасения о том, что «конец американской эры» приведёт к тому, что традиционные соперники США тут же поспешат заполнить этот вакуум, эксперты называют «раздутыми». Москва и Пекин наверняка продолжат укреплять политические связи с Афганистаном, однако «теневая война» за контроль над этой страной маловероятна, полагает российский эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. По его мнению, хотя сотрудничество с Китаем и является важной частью российской стратегии, но в то же время Москва стремится наглядно продемонстрировать Америке, что способна добиться более серьёзных успехов в этом регионе, чем это смог сделать Вашингтон.



Как считает Лорел Миллер, руководитель азиатской программы Международной кризисной группы и бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Афганистане и Пакистане, новое «масштабное военное вторжение» в Афганистан со стороны любой иностранной державы также маловероятно. «Необязательно быть гением, чтобы взглянуть на историю британского, советского и американского вторжения и сказать: «Присутствие иностранного военного контингента? Это не самая удачная идея», — отметила Миллер в интервью The Wall Street Journal. Однако всё это наряду с поддержкой мирного соглашения со стороны Китая и России не исключает возможности того, что их геополитическое соперничество и исторические разногласия «скажутся за пределами Афганистана» после сокращения американского военного присутствия, полагает она: «Довольно легко понять, как возникнет конкуренция между Россией и Китаем в Центральной Азии. Трудно представить себе, чтобы Россия спокойно восприняла движение Китая на запад с целью защиты его экономического коридора».



А наращивание Россией и Китаем военных ресурсов в Центральной Азии для противостояния афганским исламистам служит «дополнительным непредсказуемым фактором» в изменчивой региональной политике, подчёркивается в статье. Нынешняя ситуация на таджикско-афганской границе свидетельствует, что укрепление безопасности на афганской границе при поддержке Китая, России или кого бы то ни было ещё на протяжении определённого времени будет оставаться «проблемой и возможным взрывоопасным фактором» для соседних государств и местных жителей, которые по-прежнему просыпаются по ночам от гула самолётов и звуков перестрелки, заключает The Wall Street Journal.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.