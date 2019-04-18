Washington Post: Россия снова заявляет о себе в Афганистане

Россия открыла новый культурный центр в Кабуле на месте старого советского Дома науки и культуры. Как пишет The Washington Post, таким образом спустя 18 лет, проведённых на обочине войны, которую вели США, Россия вновь заявляет о себе.

Кремль снова открыл в афганской столице шикарный культурный центр. Как пишет The Washington Post, в 1980-е годы Москва построила свой первый Дом науки и культуры, когда войска советской армии вели в стране войну против моджахедов, которых поддерживали США. Сегодня на его месте появился новый центр, который является яркой иллюстрацией возобновления влияния России в Афганистане.

Как продолжает издание, российский комплекс открылся тихо, без церемоний и рекламы. По словам российских чиновников, мероприятия начали проводиться здесь ещё в 2017 году, но возобновляются только сейчас. В культурном центре показывали фильмы, устраивали концерты, модные показы и встречи с российскими законодателями и мусульманскими деятелями из России.

«Некоторые афганцы воспринимали военные действия Советского Союза не очень благосклонно. Но для большинства эти годы были яркими», — говорит Вячеслав Некрасов, директор нового российского Центра науки и культуры в Кабуле.

Как отмечает автор материала, влияние России очень чувствуется в Афганистане. По всей стране около 6,5 тыс. афганцев учат русский язык, а Центр науки и культуры помогает им воплотить свои надежды на бесплатную учёбу в российском университете. Ветераны советских боевых действий также являются частыми гостями культурного центра, они периодически встречаются со своими прежними противниками на футбольном поле.

«Теперь, после 18 лет, проведённых на обочине войны, которую вели США, Россия вновь заявляет о себе», — пишет The Washington Post.