Fox News: вашингтонский истеблишмент не может простить Ассанжу своего позора

Американские СМИ и политики наперебой обвиняют Джулиана Ассанжа в работе на Россию и во взломе серверов Демократической партии, однако эти обвинения безосновательны, заявляет ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, настоящее преступление основателя WikiLeaks в том, что его публикации разоблачали Вашингтон.

Если сегодня вы много слушали об этом по телевидению, вероятно, у вас сложилось впечатление, что Джулиан Ассанж — этакий русский шпион и его сегодняшние проблемы объясняются тем, что он украл секретные документы у правительства США. Это неправда, это фактическая ошибка.



Говоря так, мы не защищаем Ассанжа, наша задача не в том, чтобы агитировать за него или подыскивать оправдания многочисленным заявлениям, которые он делал на протяжении многих лет и с которыми мы не согласны. Просто внесём ясность: какими бы ни были его грехи, Ассанж не крал документы у правительства Соединённых Штатов. Не взламывал серверы национального комитета Демократической партии, не взламывал Gmail-аккаунт Джона Подесты. Нет никаких доказательств того, что он работает — или когда-либо работал — на российское правительство. Ни в чём из этого Ассанжу не предъявляли обвинений — ни в прошлом, ни сегодня. Что бы вам ни твердили.



Если вас огорчает то, что у правительства США украли секретные документы, ваше огорчение вполне обоснованно, но мы уже знаем, кто это сделал. 22-летний армейский рядовой Брэдли Мэннинг, теперь именуемый Челси Мэннинг. В 2013 году Мэннинг признал себя виновным в краже секретных материалов и за это был приговорён к 35 годам тюрьмы. Вскоре после этого Барак Обама смягчил Мэннингу приговор. Это позволило Мэннингу выйти из тюрьмы на десятки лет раньше, стать телевизионным комментатором, а потом баллотироваться на политический пост.



Итак, если вы действительно беспокоитесь за американскую национальную безопасность, вам есть на кого злиться — на Барака Обаму. Но, как ни странно, никто на него не злится. Вместо этого гнев направлен против Джулиана Ассанжа — за то, что тот опубликовал документы, украденные другими.



«Джулиан Ассанж давно был злобным орудием Владимира Путина и российской разведки, — написал профессиональный морализатор Бен Сасс, также работающий в сенате США. — Он заслуживает того, чтобы провести остаток своих дней в тюрьме».



Злобный? Остаток дней в тюрьме? (Диктатор Уганды. — ИноТВ) Иди Амин ел людей — и никогда не сталкивался с подобным презрением! Даже близко! Кстати, Амина и не экстрадировали, он умер в возрасте 78* лет в своей постели, оставив после себя 43 любящих детей. Так что же сейчас происходит? Есть пара моментов.



Во-первых, Джулиан Ассанж поставил в неловкое положение практически всё вашингтонское руководство. Он опубликовал документы, подорвавшие официальную версию того, что происходило во время войны в Ираке и в Афганистане. Его действия привели к увольнению Дебби Вассерман-Шульц из национального комитета Демократической партии. Он унизил Хиллари Клинтон, показав, что демократические праймериз действительно были жульничеством.



Практически у всех в Вашингтоне есть причины ненавидеть Джулиана Ассанжа. Но вместо того чтобы прямо признать: «Он выставил нас шутами, теперь мы посадим его в тюрьму!» — они обзывают его… вы угадали: агентом России! Послушаем объяснение сенатора Ричарда Блюменталя.



РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор США: За то, какую роль Джулиан Ассанж сыграл в российском вмешательстве в наши выборы, его должно настичь правосудие. И чем скорее, тем лучше.



Итак, повторим. Просто чтобы внести полную ясность. Никто до сих пор не продемонстрировал, что Джулиан Ассанж — агент России. Этого не сказано в сегодняшнем обвинительном акте: Россия там даже не упоминается. Но это не помешало чуть ли не каждому вашингтонскому политику — в том числе многим республиканцам — повторить то, что сказал Блюменталь. Роберт Мюллер чуть не убил сфабрикованную историю о «российском» сговоре. Но благодаря Джулиану Ассанжу они могут поддерживать в ней жизнь.



Казалось бы, журналисты должны как-то высказаться об этом. В конце концов, Ассанж — один из них. Как вы назовёте человека, который зарабатывает на жизнь публикацией новостей? Ассанж не более скользкий тип, чем многие журналисты в Вашингтоне. И он уж точно не превосходит их по ненависти к Америке. Он первым рассказал истории, за которые The New York Times удостоилась бы Пулицеровской премии. Однако многие из его коллег от него отреклись.



«Я вас умоляю! — написала в Twitter Алексия Кэмпбелл из Vox. — Ассанж никакой не журналист, мы знаем, на кого он работает». Имеется в виду Россия.



«Джулиан Ассанж не журналист», — объясняет, ничего не объясняя, Джелани Кобб из New Yorker.



Кен Диланян из NBC, который не столько освещает деятельность органов госбезопасности, сколько пишет за них докладные записки, отметил: «Многие полагают, что, если Ассанж когда-то и был журналистом, это время давно закончилось». Когда NBC говорит вам: «Многие полагают», — это значит, что они сами так полагают.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).