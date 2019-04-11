CNN: Кремль вступился за Ассанжа, так как связан с ним через WikiLeaks

В России осудили арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сочтя это ограничением свободы прессы, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что Кремль поддержал Ассанжа, так как связан с ним через WikiLeaks и обвинения в кибератаке на почтовые серверы Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года.

Мэтью Чанс, я бы хотела обратиться к вам. Если посмотреть на эти изображения на основе числа обвинений, с которыми может столкнуться Ассанж, среди обвинений в сговоре не фигурируют обвинения 2016 года, но в Москве на арест всё же отреагировали.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Как и самые первые обвинения в обнародовании кадров авиаудара американских военных в Ираке в 2007 году, которые он опубликовал тремя годами позже. На видеозаписи видно, что в атаке Вооружённых сил США погибли иракские журналисты. Этих обвинений пока нет в списке. Конечно, всё может измениться, если его отправят назад в США.



Действительно, российские чиновники уже отреагировали на арест. Безусловно, Россия связана с Джулианом Ассанжем через WikiLeaks. Россию обвиняют в кибератаке на почтовые серверы Демократической партии США, письма с которых негативно повлияли на имидж кампании Хиллари Клинтон во время президентских выборов. Согласно обвинениям, затем Россия передала письма WikiLeaks, а потом организация обнародовала их, кажется, в самое удачное время, чтобы нанести максимальный ущерб кампании Клинтон.



Узнав об аресте, Кремль активно поддержал Ассанжа, заявив: «Мы очень надеемся, что все его права будут соблюдены». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, регулярно выступающая от лица ведомства, отреагировала на кадры задержания Ассанжа британской полицией. На них видно, как его сажают в ожидающую на улице полицейскую машину. Захарова по этому поводу заявила: «Рука «демократии» сжимает горло свободе».



В России его официально называют журналистом, а всё происходящее — ограничением свободы прессы. Однако критики Ассанжа говорят, что он хакер, которого нанял Кремль, по сути, для подрыва демократии, и он это заслужил.



Мэтью Чанс из Москвы.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2019 года.