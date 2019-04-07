Обозреватель Bloomberg: суд над Ассанжем в Европе будет справедливее, чем в США

Основателя WikiLeaks вскоре могут выдворить из его многолетнего убежища — посольства Эквадора в Лондоне, что грозит ему арестом и возможной экстрадицией в Америку, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. На взгляд журналиста, британским властям не стоит передавать разоблачителя США, а позволить решить его судьбу европейскому правосудию, которое может отнестись к этому делу объективнее.

По всей видимости, «всё более неуютное» шестилетнее пребывание Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне близится к концу. Сайт организации WikiLeaks сообщил, что её основателя могут выставить из его убежища в самом ближайшем будущем.

«Это противостояние длится уже достаточно долго. Ассанж должен быть юридически оправдан или осуждён — но только не в США», — пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Если Ассанж покинет посольство, то он, возможно, будет арестован британскими властями, после чего с большой долей вероятности ему будет грозить экстрадиция в Америку. Особенно в свете того, что в прошлом году Минюст США случайно обнародовал информацию о том, что готовит обвинения против журналиста.

Согласно существующему договору об экстрадиции между Лондоном и Вашингтоном, американские власти должны продемонстрировать, что они располагают обоснованными подозрениями в отношении Ассанжа. После этого у британского суда появится целый ряд возможностей. Например, судья может отпустить основателя WikiLeaks, если сочтёт дело против него политически мотивированным, и это может стать веским доводом, обращает внимание Бершидский.

С одной стороны, у американских демократов, имеющих большинство в палате представителей, есть повод недолюбливать Ассанжа за то, что во время президентской кампании 2016 года он опубликовал «похищенные российской военной разведкой» внутренние документы партии. С другой стороны, Белый дом может «устроить охоту» на разоблачителя, чтобы показать, что Дональд Трамп не стоял за этой утечкой и даже не благодарен за неё, рассуждает обозреватель Bloomberg.

И всё же Великобритания может отказать США в экстрадиции. Тем более, что в прошлом британцы уже неоднократно отказывались передавать американцам подозреваемых, ссылаясь на правозащитные основания.

Автор статьи полагает, что дело Ассанжа требует аналогичного отказа. Особенно с учётом того, что, по некоторым данным, американские власти хотят судить основателя WikiLeaks по Закону о шпионаже 1917 года, который не предусматривает исключения для тех, кто раскрыл информацию в интересах общества.

По мнению Бершидского, защищать Ассанжа «непросто». Его действия во время выборов 2016 года говорят, что им двигали не столько интересы общества, сколько желание навредить Хиллари Клинтон. Но большая часть информации, размещённой на WikiLeaks, вполне соответствует определению журналистики, работающей в интересах общества. Той самой журналистики, благодаря которой были обнародованы документы Пентагона и уотергейтский скандал.

Дело против Ассанжа может дать американцам повод решить конфликт между национальной безопасностью и публичными интересами. Но, возможно, будет не совсем честно ради этого «тащить» основателя WikiLeaks в США. Поэтому пусть лучше европейские суды решают, в качестве кого его квалифицировать — шпиона или журналиста-расследователя, считает автор статьи.

Он подчёркивает, что хотя большая часть материалов на сайте Ассанжа касались США, некоторые из них затрагивали и европейские страны, в том числе Францию и Швейцарию. Даже Великобритания может заявить, что в результате этих утечек были раскрыты её государственные тайны.

Тем не менее Европа, для которой публикации WikiLeaks являются «не столь болезненными с политической точки зрения», вероятно, будет заниматься этим делом справедливее. Просьба об экстрадиции со стороны другой европейской страны или британское разбирательство в отношении Ассанжа может помочь «спасти его от рук США» и позволить независимому суду рассмотреть все доказательства за и против.

«Если европейский суд решит, что в целом WikiLeaks действует в интересах общества, а не является «внегосударственной враждебной разведслужбой», как называл её бывший глава ЦРУ Майк Помпео, то это может дать возможность ещё одному американскому беглецу, Эдварду Сноудену, покинуть Россию и найти убежище где-нибудь в ЕС. США необходимо улучшить защиту разоблачителей в своём законодательстве, прежде чем требовать, чтобы такие люди, как Ассанж и Сноуден предстали перед их судом», — заключает Леонид Бершидский.