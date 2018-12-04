ABC News: соратник Трампа «провоцирует» Мюллера и обещает, что не предаст президента

Фигурант «российского дела» Роджер Стоун заявляет, что ни при каких обстоятельствах не будет свидетельствовать против Дональда Трампа, поскольку это означало бы лжесвидетельство, передаёт ABC News. Однако, как утверждает телеканал, некоторые письма Стоуна указывают на то, что он пытался связаться с WikiLeaks во время предвыборной кампании 2016 года.

Президент Трамп снова в Белом доме и снова вступает в схватку со спецпрокурором Робертом Мюллером. Президент вернулся из Аргентины, где проходил саммит «большой двадцатки». Его личный адвокат Руди Джулиани критикует Мюллера, обвиняя его, цитирую, в «неэтичных методах и запугивании». Внимание теперь переключилось на политика-республиканца Роджера Стоуна, который уже бросает вызов спецпрокурору.



Из Белого дома передаёт корреспондент ABC News Дэвид Райт.



Роджер Стоун, долгое время проработавший политическим консультантом, сегодня настаивал, что, как бы сильно на него ни давил спецпрокурор, президента Трампа он не предаст.



РОДЖЕР СТОУН, политический консультант: Нет таких обстоятельств, при которых я бы свидетельствовал против президента, потому что мне бы пришлось против него лжесвидетельствовать, пришлось бы что-то выдумывать.



Сегодня Стоун заявил Джорджу Стефанопулосу, что нет никаких доказательств его сотрудничества с WikiLeaks — сайтом, опубликовавшим тысячи электронных писем демократов, украденных русскими хакерами. Но ряд электронных писем указывает на то, что Стоун всё-таки пытался связаться с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. И даже признавался в этом в 2016 году.



РОДЖЕР СТОУН: Я общался с Ассанжем. Думаю, следующая порция его документов имеет отношение к фонду Клинтонов.



Сегодня Стоун настаивал на том, что любопытство не равняется заговору.



РОДЖЕР СТОУН: Как и всем политическим репортёрам, мне было интересно узнать, чем именно они располагали. Но ответа не было.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC News: Вы говорите, что никогда не говорили с Джулианом Ассанжем, никогда не связывались с WikiLeaks, никогда не говорили ни о чём из этого президенту Трампу или его штабу?



РОДЖЕР СТОУН: Совершенно верно.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Его ответы вы сочли достойными доверия?



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Нет. Совсем нет.



Главный демократ в комитете по разведке палаты представителей сегодня заявил, что само существование этих электронных писем противоречит показаниям, которые Стоун давал его комитету.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Эти показания необходимо предоставить спецпрокурору, чтобы решить, есть ли основания для предъявления обвинений в лжесвидетельстве.



Стоун — ни в коем случае не единственный соратник Трампа, представляющий интерес для спецпрокурора. На этой неделе мы узнали, что бывший адвокат президента провёл со следователями 70 часов в рамках новой сделки о признании вины. Теперь Майкл Коэн просит федерального судью не отправлять его в тюрьму, потому что он, по его же словам, так хорошо сотрудничал (со следствием. — ИноТВ).



Дэвид Райт с нами на связи из Белого дома. Дэвид, мы видим, как в одно и то же время эти два человека — оба сторонники Трампа, члены его «ближнего круга» — избрали очень разную юридическую тактику…



ДЭВИД РАЙТ, корреспондент ABC News: Верно, Том. Коэн утверждает, что в полной мере сотрудничает. Он практически отдаёт себя на милость суда. А Стоун дерзок, он практически провоцирует спецпрокурора предъявить ему обвинения. Том?



Сегодня с нами был Дэвид Райт.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2018 года.