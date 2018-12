Fox: в попытках доказать факт «русского сговора» демократы скатываются в маккартизм

Два года упорного расследования не принесли существенных результатов: спецпрокурору Мюллеру приходится довольствоваться признаниями Коэна, Манафорта и других соратников Трампа в мелких преступлениях, не связанных с «российским вмешательством», отмечает профессор Флоридского международного университета Элизабет Прайс Фоли. Однако, по её словам, демократы и команда Мюллера надеются запутать американцев, чтобы им всюду мерещился «сговор с Россией». И всё это похоже на маккартизм.

Меня немного удивляет то, что на столь позднем этапе мы по-прежнему говорим о признании Майкла Коэна во лжи касательно даты совершенно законной сделки с недвижимостью, причём эта сделка даже не состоялась. Или о 72-летнем Джероме Корси… Это кажется несущественным, мелочным и никак не связанным со сговором с Россией. О чём это свидетельствует?



ЭЛИЗАБЕТ ПРАЙС ФОЛИ, профессор конституционного права во Флоридском международном университете: О том, насколько отчаялась команда Мюллера. Расследование ведётся уже почти два года, потрачены миллионы долларов из кармана налогоплательщиков, в команде — человек пятнадцать очень напористых и опытных юристов — а дело-то пустое! Никаких реальных доказательств сговора Трампа с Россией.



Итак, после того как они изо всех сил надавили на видных доверенных лиц и представителей избирательного штаба Трампа: Майка Флинна, Джорджа Пападопулоса, Картера Пейджа, Пола Манафорта, Рика Гейтса, а теперь ещё и Майкла Коэна, — всё, что они могут, это добиться от некоторых из них признания в лжесвидетельстве. Видно, что ничего, кроме процессуальных преступлений, у них нет. Нет у них никаких доказательств сговора Трампа с Россией, а ведь именно это им поручили искать.



Но они делают акцент на слове «Россия». Кстати, может быть, у них и есть видеозапись того, как Трамп с Путиным в сауне делят мир, или ещё что-то в этом роде… Кто знает? Но на данный момент только и слышно: «Россия!!! Они планировали сделку с недвижимостью в России!!!». Но, стоит немного успокоиться, возникает мысль: «Это что, преступление? Зачем мне об этом рассказывают? Что это значит?».



ЭЛИЗАБЕТ ПРАЙС ФОЛИ: Да уж… Разумеется, это не преступление. Вы правы. Предполагается, что Майкл Коэн солгал о времени, когда The Trump Organization добивалась этой сделки с недвижимостью в Москве. Он говорил, что это закончилось в январе 2016 года, а теперь говорит, что в июне 2016-ого. Январь или июнь — какая разница, всё равно это было совершенно законно. Это было бы законно, даже если бы The Trump Organization вознамерилась сделать это прямо сейчас.



Погодите-ка… Вы говорите, он ошибся на пять месяцев. По-моему, ему за это полагается пять лет тюрьмы. Как по-вашему, это был бы справедливый приговор?



ЭЛИЗАБЕТ ПРАЙС ФОЛИ: Ха-ха!.. Не знаю. Спросите Джорджа Пападопулоса, который сейчас отбывает 14-дневный срок за то, что ошибся примерно на месяц с датой своего разговора с этим мальтийским профессором Джозефом Мифсудом. Но это неважно, потому что встреча Пападопулоса с Мифсудом была совершенно законна. Как и стремление The Trump Organization обзавестись недвижимостью в Москве. Даже если бы они пожелали этого сегодня, это было бы законно. Так что в конечном итоге у них (команды Мюллера. — ИноТВ) есть только искажение сведений по поводу времени определённых событий. Не то чтобы команде Мюллера не говорили об этих разговорах или сделках. Суть ему рассказали. Проблема только со временем.



Послушайте, это свидетельствует о том, что команда Мюллера, скажем так, надеется, что у американцев в мозгах спагетти, как я это называю. То есть они (американцы. — ИноТВ) неспособны разделить две разные мысли. Одна мысль — о том, что русские вмешались в выборы 2016 года, причём очень неуклюже. Проплачивали агитацию в Facebook и действовали не очень-то эффективно. Мы признаём, что кое-что из этого они делали, это задокументировано. Но это одно. И совсем другое дело — был ли у избирательного штаба Трампа сговор с Россией с целью изменить исход президентских выборов в США. По этому пункту нет совершенно никаких доказательств, несмотря на два года весьма усердного расследования.



Но команда Мюллера и левые демократы надеются, что у американцев сработает эффект «спагетти в мозгах», что они перепутают эти две темы, а потом свяжут их воедино. Так что, если просто говорить: «Россия, Россия, Россия»… «Смотрите, они солгали о чём-то, что связано с Россией! Должно быть, есть сговор!» — говорят они.



Да. «Они взломали наши выборы, мы в состоянии войны. Россия!!!».



ЭЛИЗАБЕТ ПРАЙС ФОЛИ: Да. Это очень похоже на маккартизм. Не правда ли, есть какая-то ирония в том, что новые демократы, которые с января возьмут под контроль палату представителей, будут проводить слушания обо всём этом и начнут чрезвычайно смахивать на Джозефа Маккарти*. Адам Шифф и Джерри Надлер — это новая версия Джозефа Маккарти.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.



* Джозеф Маккарти — американский сенатор-республиканец, инициатор преследования коммунистов и симпатизирующих Советскому Союзу в 1950-е годы (прим. ИноТВ).