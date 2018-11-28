Американский профессор: «российское расследование» Мюллера — трагический цирк

Расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года обошлось в десятки миллионов долларов, но не выявило никакого сговора Трампа с Москвой, заявил в интервью Fox News военный историк Виктор Дэвис Хэнсон. По его словам, Трампу следует рассекретить все материалы дела и найти замену политически ангажированной команде спецпрокурора Мюллера.

Сегодня с нами Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Гуверовского института. Итак, не вдаваясь в… Большое спасибо, что нашли для нас время, доктор Хэнсон. При всей многочисленности подробностей и ответвлений этой истории я по-прежнему хочу вернуться к основному обвинению. Оно заключается в том, что американские граждане сговорились с иностранным правительством, чтобы манипулировать выборами. Есть ли какие-либо доказательства этого? И если нет, то зачем же ломать жизни стольким людям?



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, Гуверовский институт: Что касается мифического «сговора с Россией», доказательств нет. Если бы восемнадцать месяцев и 25-30 миллионов долларов тому назад вы сказали, что нашим возможным подозреваемым будет Картер Пейдж, которому так и не предъявили обвинений, или господин Пападопулос, или Джером Корси и Роджер Стоун, потому что они, возможно, вольно обращались с правдой, это было бы похлеще, чем у Барнума*! Если в этом вся суть, то я мог бы назвать это цирком, но цирком трагическим.



С этими обвинительными актами, Такер, создаётся такое впечатление, что отсутствие качества пытаются компенсировать количеством. Обвинения предъявляют всем подряд.



Не забывайте, Такер, что всё это дело начиналось нехорошо. А то, что плохо начинается, заканчивается ещё хуже. Идея со спецпрокурором появилась из-за того, что Джеймс Коми «слил» конфиденциальные, может быть, даже секретные документы. Это подтолкнуло его друга Рода Розенстайна, который имел непосредственное отношение к не совсем честно полученному ордеру FISA на слежку за Картером Пейджем… А потом их общий друг Роберт Мюллер получил назначение и почти сразу набрал ряд политически ангажированных людей.



Помните, СМИ восторгались, называли их «командой мечты», «звёздным составом», «армией»? Двое из них финансировали Хиллари… защищали клиентов, связанных с Хиллари. И мы знаем, что делали господин Стржок и госпожа Пейдж. Это группа людей, тесно связанных между собой, и нам говорили, что они найдут тех, кто пытался манипулировать выборами.



И, наконец, ирония в том, что он (Мюллер. — ИноТВ) пытается сшить воедино все эти мелкие проступки, совершённые в разных частях мира, и не замечает тяжких преступлений у себя под носом!



Именно!



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Потому что (автор скандального «досье» на Трампа. — ИноТВ) Кристофер Стил — иностранный гражданин, ему очень легко предъявить обвинения, его могли бы экстрадировать! В отличие от русских. Нам известно, что кандидат в президенты (Хиллари Клинтон. — ИноТВ) через посредника, (Fusion. — ИноТВ) GPS, наняла Кристофера Стила, чтобы тот нашёл компромат на её противника. Что он и сделал, используя российские источники — тоже иностранных граждан. А потом они, под прикрытием федеральных структур: ЦРУ, ФБР и Минюста, — насадили эти недоказанные обвинения в предвыборный сезон. Мы также знаем, что они использовали это досье, чтобы ввести в заблуждение судью FISA: они не рассказали ему о происхождении этого документа. И мы не видим никаких действий по поводу всего этого.



В заключение скажу, что президенту Трампу следует рассекретить документы, которые запрашивали комитеты конгресса. И чтобы больше никаких купюр! А потом сделать такое заявление: «Я хочу вернуть непогрешимость институту спецпрокурора. Я хочу найти политически непредвзятого юриста и дать ему дней 90, чтобы установить одно: есть сговор или нет. Если нет, то и ладно. А если есть, то посмотрим, на кого укажут улики». Думаю, Кристоферу Стилу серьёзно грозит судебное преследование.



И, уж конечно, начать надо с рассекречивания материалов. Чтобы мы все могли составить собственное мнение. Думаю, сейчас мы этого заслуживаем. Большое спасибо, профессор!



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Это было бы мудро. И этично.



Совершенно согласен!



Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.



* Финеас Тейлор Барнум (1810 — 1891 гг.) — известный американский шоумен, организатор цирковых представлений, широко использовавший мистификации и преувеличения, чтобы заинтересовать публику (прим. ИноТВ).