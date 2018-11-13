Fox News: из «пушки» по Трампу — демократы готовят 85 расследований против президента США

Демократы в палате представителей собираются провести 85 расследований в отношении Дональда Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на Axios. По мнению бывшего судьи Эндрю Наполитано, цель демократов — «свести с ума» главу Белого дома и подорвать его президентство.
НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США:Мы не действуем спонтанно, расследования мы проводим не в политических целях, а для того чтобы узнать правду. Так что, я думаю, действия демократов в этом направлении можно назвать стратегическими.
Бывший спикер Пелоси настаивает, что, контролируя палату представителей начиная с января, Демократическая партия будет действовать стратегически. Но, судя по новым сообщениям, это может быть не совсем так. Как передаёт сегодня Axios, демократы готовят «пушку повесток» — что-то вроде пушки, стреляющей по толпе футболками на спортивных мероприятиях. Бум-бум-бум! Во все стороны, чтобы всем досталось!
А вот и список — взгляните, он охватывает практически всё и всех в жизни Трампа. Посмотрите на этот список, здесь 85 тем, они касаются почти всего, с самого первого дня. Раза три или четыре здесь фигурирует Джаред Кушнер. Список очень длинный, как я уже сказала, всеобъемлющий…
С нами в студии судья Эндрю Наполитано, старший аналитик Fox News по судебным вопросам. Рада вас сегодня видеть, судья!
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, аналитик Fox News:Взаимно.
Что вы думаете о содержании этого списка?
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО:Ну, я думаю, у демократов две цели. Одна цель — озаботить президента. Другая — вести теневые расследования в отношении того, что расследует Боб Мюллер. Ведь Мюллер должен хранить в тайне то, что выносит на рассмотрение большого жюри, зато демократы смогут выбирать, что конкретно они хотят объявить или слить в прессу. В чём цель? Подорвать президентство, свести президента с ума.
Я говорил с демократами все выходные. Они верят, что их электорат поручил им нападать на президента, сосредоточиться скорее на расследованиях, чем на принятии законов. Я был с вами в день выборов, когда вы и Брет Бэйер расспрашивали Эда Ренделла. Это замечательный человек, бывший губернатор Пенсильвании, мэр Филадельфии и председатель национального комитета Демократической партии. Он сказал, что тут и думать не над чем: если они хотят победить в 2020 году, им нужно принимать законы, а не расследовать. А мы сегодня видим обратное!
Любопытно. Ведь люди, которые уже давно (в политике. — ИноТВ), научились этому на горьком опыте…
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО:Да.
Во время расследований в отношении Клинтона. В конечном итоге это не пошло на пользу республиканцам.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО:Ньют Гингрич* с вами согласится.
Да, это точно.
Дата выхода в эфир 12 ноября 2018 года.
* Ньют Гингрич, спикер палаты представителей конгресса США в 1995-1999 гг., был одним из инициаторов импичмента Биллу Клинтону (прим. ИноТВ).
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