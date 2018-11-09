Fox News: «неуместные и тупые» разговоры о России неинтересны простым американцам

После победы Демократической партии на выборах в палату представителей конгресса США за «российское расследование» примутся с новой силой, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, даже если демократы сумеют доказать, что исход выборов 2016 года решил Владимир Путин, никому за пределами Вашингтона просто не будет до этого дела.

Председателем юридического комитета палаты представителей, вероятно, станет конгрессмен Джерри Надлер. И как раз сегодня, когда Надлер возвращался на поезде из Нью-Йорка в Вашингтон, кто-то услышал, как он расставлял свои приоритеты для законодательной власти. Первым в списке — и это не плод моего воображения — значился импичмент Бретту Кавано и его устранение из Верховного суда. По-видимому, демократы всерьёз верят, что именно этого избиратели хотят больше всего на свете! Уберите этого Кавано из суда!



Конгрессмен от Калифорнии Адам Шифф тем временем готовится возглавить комитет палаты представителей по разведке. Последние пару лет он был там вторым человеком. Он заявляет, что в январе, как только он встанет у руля, его главным приоритетом будет более интенсивное расследование в отношении России. Потому что оно ведётся недостаточно интенсивно. Или недостаточно долго. По-видимому, Шифф считает себя способным доказать, что Владимир Путин каким-то образом «украл» выборы 2016 года с помощью нескольких десятков агиток в Facebook, которые почти никто не видел.



Может ли Шифф и вправду доказать это? Кто знает! Может быть! Зато мы точно знаем, что, даже если он это докажет, никому за пределами Вашингтона не будет до этого никакого дела. Все эти разговоры о России — неуместные и тупые. Это уже доказано. Они не имеют отношения ни к чему, и всем это ясно. Только демократы этого ещё не знают.



На данный момент всю демократическую платформу можно выразить одним предложением: «Дональд Трамп — плохой человек!». На этом они планируют строить свою кампанию во время следующей президентской гонки, которая, кстати, начинается сегодня, сейчас. Удачи! Если вы будете всё сводить к Трампу, он практически гарантированно пробудет на посту все 8 лет.



Кстати, такой же эффект имеют все разговоры о расе. Они не идут вам на пользу! В какой-то момент демократы пришли к убеждению, что могут побеждать на выборах, осуждая избирателей как расистов. Избирательный штаб Эндрю Гиллама только что опробовал это во Флориде. Помните, его спросили про расследование ФБР? «Вы расист, если спрашиваете об этом!» В Джорджии к той же тактике прибегли доверенные лица Стейси Абрамс. Это сработало? Нет. Это редко работает. Да и почему это вообще должно работать?



Это знание — плод тяжёлого труда и почти 30 лет освещения политических компаний: когда вы называете избирателей аморальными, им это не нравится. Однако левые продолжают бросаться ругательством «расист» — наверное, потому что им это нравится, это позволяет им гордиться собой.



Дата выхода в эфир 07 ноября 2018 года.