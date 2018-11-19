NBC: Трамп «почти исключил» допрос у Мюллера

В деле о «сговоре с Россией» президент США хочет ограничиться письменными ответами на вопросы следствия и не намерен беседовать со спецпрокурором лично, передаёт NBC. В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что новый и.о. генпрокурора США Мэттью Уитакер совершенно справедливо критиковал расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

Дональд Трамп заявил, что исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер был «прав», когда критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет NBC. Автор статьи напоминает, что глава Белого дома поставил Уитакера во главе Минюста в ноябре этого года, после того как добился отставки генпрокурора Джеффа Сешнса.



В своём интервью Fox News Sunday Трамп также «отмёл идею беседы с Мюллером в ближайшей перспективе», передаёт NBC.



Говоря о Уитакере, Трамп заявил, что «не знал, что тот высказывал свою точку зрения касательно расследования Мюллера». По словам президента, взгляды Уитакера «никак не повлияли» на решение о его назначении. Однако Трамп отметил, что мнение нового главы Минюста о «российском деле» было верно.



«Что делать, если человек прав? — приводит NBC слова американского лидера. — Сговора (с Россией. — ИноТВ) нет. Выходит, что он прав. То есть он это сказал. А если бы он сказал, что сговор есть, я что, должен принять (на работу. — ИноТВ) человека, который так говорит? Ведь тогда я бы не принял его по двум причинам, но первая причина заключалась бы в том, что он неправ. Если же он сказал, что сговора нет, он прав».



Как отмечается в статье, назначение Уитакера вызвало «много споров», в частности в связи с тем, что в новой должности он может контролировать расследование Мюллера. Видные демократы призвали его немедленно «самоустраниться» — на том основании, что ранее он критиковал дело о «вмешательстве» России в американские выборы и о возможном «сговоре избирательного штаба Трампа с русскими с целью повлиять на выборы».



В интервью Fox News Sunday глава Белого дома заявил, что именно Уитакер должен решать, вводить ли какие-либо ограничения для мюллеровского расследования. «Он очень умный человек, очень уважаемый, — охарактеризовал своего протеже Трамп. — Он всё сделает правильно».



Кроме того, Трамп «почти исключил возможность своей беседы со спецпрокурором» и пообещал «очень скоро» представить следствию свои письменные ответы, сообщает NBC.



На прямой вопрос журналиста о том, состоится ли беседа с Мюллером, Трамп ответил: «Мы уже потратили достаточно времени на эту охоту на ведьм. И ответ, наверное, таков: мы закончили».