New York Times: Трамп назвал команду спецпрокурора Мюллера «позором нации»

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter резко раскритиковал команду специального прокурора Роберта Мюллера, назвав её «позором» для страны, сообщает The New York Times. В другом своём твите он продолжил нападки на следствие, проводимое этой командой, назвав его «тотальной охотой на ведьм, подобной которой ещё не было в американской истории».

The inner workings of the Mueller investigation are a total mess. They have found no collusion and have gone absolutely nuts. They are screaming and shouting at people, horribly threatening them to come up with the answers they want. They are a disgrace to our Nation and don’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 ноября 2018 г.

«С внутренними разработками в рамках расследования Мюллера полная неразбериха. Они не нашли никакого сговора и совершенно обезумели. Они вопят и кричат на людей, ужасным образом угрожая им, чтобы те дали желаемые им ответы. Они — позор нашей нации. И им всё равно, сколько жизней они разрушат», — написал Трамп.

....care how many lives the ruin. These are Angry People, including the highly conflicted Bob Mueller, who worked for Obama for 8 years. They won’t even look at all of the bad acts and crimes on the other side. A TOTAL WITCH HUNT LIKE NO OTHER IN AMERICAN HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 ноября 2018 г.

Он также добавил, что команда Мюллера, в том числе и сам спецпрокурор, — это «озлобленные люди», которые даже не посмотрят на проступки и преступления другой стороны, то есть демократов.

«Тотальная охота на ведьм, подобной которой ещё не было в американской истории», — подытожил свою тираду Трамп.

В последнее время, как отмечает издание, Трамп сохранял относительное молчание по поводу расследования. В воскресенье он вернулся из Парижа. На родине его раскритиковали за то, что во Франции он решил не участвовать в торжественном визите на американское кладбище, которое проводилось в рамках празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Вернувшись в Вашингтон, Трамп провёл несколько встреч за закрытыми дверями со своими личными адвокатами, где обсуждались письменные ответы на вопросы от команды Мюллера, расследующей российское вмешательство в выборы 2016 года и любые возможные связи со случившимся предвыборного штаба Трампа. Команда юристов и помощников американского лидера в течение нескольких месяцев умоляла его не писать твитов о Роберте Мюллере. Однако в этот четверг Трамп всё же не удержался и вновь выступил с нападками на следствие и самого спецпрокурора.

Команда Мюллера уже давно пытается добиться ответов от президента США на интересующие их вопросы о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. После нескольких месяцев дискуссий с юристами американского лидера спецпрокурор в сентябре этого года согласился на то, чтобы Трамп ответил на вопросы в письменном виде.

Как поясняет The New York Times, адвокаты президента США опасались, что он, отвечая на вопросы следователей, может сделать ложное заявление, которое будет расценено как тяжкое преступление.