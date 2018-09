Пресс-секретарь Белого дома: сговора не было, расследование Мюллера «пора заканчивать»

За полтора года спецпрокурору Мюллеру не удалось найти никаких улик против Трампа, поскольку сговора с Россией не было, заявила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, расследование следует завершить, и американский народ к этому готов.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий Fox News: The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что заместитель генерального прокурора подумывал о том, чтобы носить жучок, чтобы записывать президента с целью заполучить доказательства для применения 25-й поправки (к Конституции США. — ИноТВ). По сути, чтобы сбросить президента с поста. Первый вопрос: в данном случае верит ли президент The New York Times? Или он верит полуотрицаниям заместителя генпрокурора? И как это отразится на встрече в четверг?



САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Думаю, об этом речь пойдёт в четверг. Не буду забегать вперёд, пока разговор ещё не состоялся. Президент и Род Розенстайн начали этот разговор вчера по телефону. И оба согласились с тем, что лучше всего встретиться лично и поговорить об этом дольше и подробнее.



БРАЙАН КИЛМИД: Так что же было вчера?



СТИВЕН ДУСИ, ведущий Fox News: Это было запутанно!



БРАЙАН КИЛМИД: Заместитель генерального прокурора отправляется в Белый дом. Там (глава аппарата Белого дома. — ИноТВ) Джон Келли. Президент — в Нью-Йорке...



САРА САНДЕРС: Вы же знаете, сотрудники администрации довольно часто бывают в Белом доме! Это не сенсация. На самом деле Род Розенстайн пару раз бывал там и на прошлой неделе. Когда кто-то, кто работает на администрацию, является в здание к своему начальству, это не повод для всеобщей паники. Так что я не думаю, что...



БРАЙАН КИЛМИД: Для вас это была большая шумиха на пустом месте? Или в его появлении было что-то зловещее?



САРА САНДЕРС: Повторюсь, я не буду забегать вперёд — в четверг он переговорит с президентом. Очевидно, что президент разочарован рядом действий в Министерстве юстиции. И он хочет получить ответы на некоторые из своих важных вопросов. Некоторые из этих вопросов связаны с Родом Розенстайном, некоторые никак с ним не связаны. Но это Министерство юстиции, и оно должно работать так, чтобы налаживать и поддерживать закон и порядок, а не запутывать и подрывать их. И президент хочет в этом удостовериться.



ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Если после встречи, которая пройдёт в четверг, Розенстайн решит уйти в отставку или будет освобождён от своих обязанностей, каким будет следующий шаг президента?



САРА САНДЕРС: Я не буду рассматривать гипотетические ситуации. Посмотрим, что будет в четверг, и пусть решает президент.



СТИВЕН ДУСИ: Один из адвокатов президента, Джей Секулов, вчера заявил, что в случае ухода Розенстайна расследование (спецпрокурора. — ИноТВ) Мюллера следует ненадолго приостановить, чтобы всё рассмотреть и понять, что мы имеем на данный момент.



САРА САНДЕРС: Я бы, пожалуй, зашла ещё дальше. Я думаю, расследование Мюллера должно закончиться. Они ведь потратили полтора года и ничего не нашли, потому что ничего нет. Никакого сговора не было. Откровенно говоря, я считаю, что американский народ готов к завершению всего этого. Мы не увидели ни малейших доказательств того, что президент или кто-то в его команде предпринимал какие-либо неправомерные действия во время предвыборной кампании. Я считаю, пора это заканчивать и двигаться вперёд.



БРАЙАН КИЛМИД: Думаю, вся страна была бы рада, если бы это закончилось. Честно, я так думаю. Какова бы ни была ваша позиция, за кого бы вы ни голосовали...



Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.