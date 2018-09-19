Обозреватель Vice News: Трампа погубит не «российское расследование», а его отношение к женщинам

Трампа погубит не Россия, а то, как он обращается с женщинами, пишет писательница и феминистка Джилл Филипович в своей статье для Vice News.

В течение нескольких месяцев те, кто следил за событиями, связанными с Белым домом, были сосредоточены на большом скандале, который вполне может привести к отстранению Трампа от власти. Речь идёт о «сговоре с Россией» и об обвинениях в воспрепятствовании правосудию.

Каждая новость по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера активно освещается и без конца препарируется в СМИ и соцсетях.

«Каждое новое обвинительное заключение в отношении коллег Трампа и каждое признание ими своей вины становятся очередным звеном в цепочке, которая, как мы полагаем или же надеемся, приведёт к самому Дональду Трампу», — пишет автор.

Разные аферисты, деляги и преступники, у которых давние отношения с Трампом, — а некоторые из них даже работали в предвыборном штабе и администрации — дают нам серьёзные основания думать, что между Россией и членами нынешней администрации и даже членами его семьи существует нечто по-настоящему скандальное.

«Любое потенциальное правонарушение, разумеется, следует расследовать. Однако если мы взглянем на то, что может стать самым прямым маршрутом к свержению сидящего в Овальном кабинете «тефлонового Дона»*, то нам не нужно будет даже полагаться на мутные международные отношения. Похоже, если Трампа к 2020 году и отстранят от власти, то произойдёт это благодаря тем, кого Трамп меньше всего уважает, — благодаря женщинам», — пишет Джилл Филипович.

Намёки на это можно заметить уже в сделке, которую заключил со следствием давний «дружок» президента США Майкл Коэн. Последний признал, что во время президентской гонки он по просьбе Трампа заплатил двум женщинам, с которыми у нынешнего главы Белого дома были интрижки.

«Это было самым явным указанием на то, что Трамп во время предвыборной кампании совершил противоправное действие, которое при этом вообще никак не связано с его закулисными сделками с Россией», — подчёркивает автор.

В этом месяце возникла ещё одна потенциальная проблема для президента США. Он должен представить письменные ответы под присягой по иску о защите чести и достоинства, поданному бывшей участницей реалити-шоу The Apprentice Саммер Зервос, заявившей, что Трамп в 2007 году сексуально домогался её.

Когда она в 2017 году озвучила эти обвинения, Трамп назвал её лгуньей. Зервос подала против него в суд, но не за домогательства, а за то, что он обвинил её во лжи, зная при этом, что она говорит правду.

Если Трамп солжёт в своих ответах на вопросы, то он рискует столкнуться с обвинениями в лжесвидетельстве. Именно в связи с этими обвинениями в своё время была начата процедура импичмента против Билла Клинтона, однако тогда дело до отстранения президента США от власти не дошло.

Возможно, как раз из-за опасений, что Трампу придётся столкнуться с подобными обвинениями, адвокат президента США Роберт Джулиани настаивает на том, что главе Белого дома не следует отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако на вопросы Зервос американскому лидеру ответить придётся, подчёркивает автор.

Добраться до сути истории с Россией крайне важно. Эта тема сложная, а журналисты и чиновники, которые расследуют данное дело, нуждаются во времени и ресурсах. Однако также крайне важно разобраться с предполагаемыми случаями сексуального домогательства со стороны Трампа, поскольку эта тема гораздо проще.

«Нам следует внимательнее следить (за этими делами. — ИноТВ). И как же будет замечательно, если женщины — люди, которых Трамп очерняет и не уважает больше, чем почти любую другую группу (за исключением мигрантов) — в конечном итоге победят», — подытоживает Джилл Филипович.

* Такое прозвище в своё время носил американский мафиозный босс Джон Готти, которому в течение длительного времени удавалось избегать уголовного наказания за свои преступления (прим. ИноТВ).