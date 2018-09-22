WP: Трампа убедили не обнародовать документы по «российскому делу»

Дональд Трамп под влиянием ряда чиновников отказался от собственной инициативы по рассекречиванию материалов так называемого «российского дела»,пишет The Washington Post. Как напоминает журналист газеты, президент ранее приказал опубликовать соответствующие материалы, поскольку считает, что ведущий расследование по этому делу минюст скрывает какие-то нарушения.

Президент США Дональд Трамп в пятницу отменил данный им же за четыре дня до этого указ, предписывающий рассекретить документы, касающиеся расследования минюста по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на блог Трампа в «Твиттере». Как утверждается в материале издания, президента убедили пока не рассекречивать эти данные сотрудники минюста и другие чиновники.



Отказ Трампа от собственной инициативы «подчёркивает напряжённость в отношениях» между главой государства и министерством юстиции в связи с «российским делом», которое ведёт специальный прокурор минюста Роберт Мюллер, подчёркивает обозреватель WP. Как напоминает журналист, в задачи Мюллера входит определить, вступил ли кто-то из окружения Трампа в «сговор» с Кремлём, чтобы повлиять на ход голосования.



По данным The Washington Post, перед тем, как изменить решение, Трамп несколько раз общался с адвокатом Белого дома Эмметом Фладом, а также высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, в том числе — заместителем генпрокурора Родом Розенстином. При этом Флад проводит подобные беседы с президентом уже много недель, однако они «стали значительно интенсивнее» после того, как президент заявил о своём намерении рассекретить документы, говорится в статье. Кроме того, на Трампа также повлияли союзники США за рубежом, включая Великобританию, отмечает автор.



Указ Трампа о рассекречивании документов по «российскому делу» угрожал обернуться очередным конфликтом между администрацией президента и федеральными органами правопорядка, которые, как правило, крайне неохотно публикуют информацию, касающуюся дел, следствие по которым ещё не завершено, пишет обозреватель WP. Среди материалов, рассекретить которые собирался президент, были фрагменты тайного постановления суда, разрешающего слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем, а также текстовые сообщения нескольких бывших высокопоставленных служащих минюста и ФБР «без купюр».



Помимо Трампа за обнародование материалов «российского дела» активно выступают конгрессмены от Республиканской партии: многие из них обвиняют правоохранительные органы в том, что они скрывают информацию, которая может дискредитировать расследование Мюллера, отмечается в статье. Впрочем, решение, принятое Трампом в пятницу, показывает, что он готов отказаться от публикации материалов и вместо этого передать их для ознакомления генеральному инспектору минюста; последний уже начал внутреннее расследование, дабы установить, не было ли допущено нарушений при расследовании «дела о сговоре».