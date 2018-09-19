Публицист: рассекреченные документы обнажат шаткие основания «российского дела»

Президент США решил рассекретить некоторые документы «российского расследования», и общественность вскоре сможет с ними ознакомиться, передаёт Fox News. По мнению публициста Марка Стайна, эти материалы лишь докажут, что спецслужбы безосновательно следили за американским гражданином Картером Пейджем, объявив его российским шпионом.

Президент распорядился рассекретить ряд документов, играющих центральную роль в «российском» расследовании: запрос в суд FISA, переписку (сотрудников ФБР. — ИноТВ) Пейдж и Стржока… Довольно скоро — возможно, уже завтра — мы сможем очень тщательно изучить мотивы этих решений. Мы сможем увидеть всё сами. Но что мы, вероятнее всего, узнаем?



Сегодня с нами публицист и обозреватель Марк Стайн. Он следил за этой историей с самого начала.



Как по-вашему, что мы выясним?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Думаю, мы выясним, что для слежки за американским гражданином — скажем, Картером Пейджем — у правительства США не было никаких веских оснований, если не считать сфабрикованного досье за авторством иностранного шпиона.



Запросы в суд FISA… Если посмотреть на всё, что было вымарано… Все думают, что там много всего интересного. Но по большей части это всего лишь шаблон, который нужно заполнить, чтобы подать заявку. Просто галочки, проставленные в квадратиках. Именно к этому сводится большая часть дурацкой бумажной работы.



А в главной части, где дано «обоснование», почему Картер Пейдж — русский шпион, говорится следующее: Россия — это суверенное государство, её столица — Москва, русские шпионили за Америкой с конца Второй мировой войны… Бла-бла-бла.



Их обоснование для слежки за американским гражданином самое минимальное. И если завтра это подтвердится, то серьёзных принципиальных людей, будь то консерваторы или либералы…



Верно.



МАРК СТАЙН: … это должно глубоко возмутить.



Чтобы расстраиваться по этому поводу, необязательно быть консерватором или голосовать за Трампа. Достаточно просто быть американцем. Я думаю так.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2018 года.