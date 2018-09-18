WP: Трамп распорядился рассекретить часть материалов «российского расследования»

Американский президент Дональд Трамп поручил Минюсту США рассекретить часть материалов по расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, своим решением Трамп рискует спровоцировать столкновение с официальными лицами федеральных правоохранительных органов, которые выступают против публикации информации по всё ещё продолжающемуся следствию.

В частности, в заявлении Белого дома говорится, что президент США распорядился немедленно рассекретить, среди прочего, и часть секретных распоряжений суда о слежке за Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки был советником Трампа.

Американский лидер также отдал распоряжение опубликовать в открытом доступе неотредактированные сообщения ряда бывших высокопоставленных сотрудников Минюста и ФБР, в том числе экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккабе.

В течение нескольких месяцев консервативно настроенные члены конгресса США призывали Министерство юстиции опубликовать связанные с Россией материалы. Многие из них даже обвиняли ведомство в сокрытии информации, которая может дискредитировать расследование, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером.

Ранее Трамп придерживался такой же точки зрения, однако не решался использовать имеющиеся у него полномочия. Но когда президент США распорядился рассекретить часть материалов, он серьёзно повысил ставки.

Минюст уже передал конгрессу тысячи страниц, относящихся к материалам расследования, говорится в статье. Однако партийные лидеры ясно дали понять, что для них существует линия, переходить которую они не станут, поскольку публикация некоторых материалов может представлять риск для источников информации и навредить продолжающемуся следствию.

Текущая крайне непростая ситуация усложняется тем, что официальное объявление о приказе Трампа появилось ещё до того, как Минюст получил инструкции, касающиеся того, какие конкретно материалы следует рассекретить.

Министерство юстиции США уже опубликовало следующее заявление: «Когда президент публикует подобное распоряжение, то запускается процесс рассмотрения решения о рассекречивании, который проводится различными ведомствами разведсообщества в сотрудничестве с советником Белого дома, с целью гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности Америки. Министерство (юстиции. — ИноТВ) и Федеральное бюро расследований уже работают вместе с директором Национальной разведки над реализацией приказа президента».