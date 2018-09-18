WP: Трамп распорядился рассекретить часть материалов «российского расследования»

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Министерству юстиции рассекретить часть материалов расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает The Washington Post. Как отмечает издание, этот шаг американского лидера может спровоцировать конфликт с официальными лицами правоохранительных органов Америки.
Американский президент Дональд Трамп поручил Минюсту США рассекретить часть материалов по расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, своим решением Трамп рискует спровоцировать столкновение с официальными лицами федеральных правоохранительных органов, которые выступают против публикации информации по всё ещё продолжающемуся следствию.
В частности, в заявлении Белого дома говорится, что президент США распорядился немедленно рассекретить, среди прочего, и часть секретных распоряжений суда о слежке за Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки был советником Трампа.
Американский лидер также отдал распоряжение опубликовать в открытом доступе неотредактированные сообщения ряда бывших высокопоставленных сотрудников Минюста и ФБР, в том числе экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккабе.
В течение нескольких месяцев консервативно настроенные члены конгресса США призывали Министерство юстиции опубликовать связанные с Россией материалы. Многие из них даже обвиняли ведомство в сокрытии информации, которая может дискредитировать расследование, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером.
Ранее Трамп придерживался такой же точки зрения, однако не решался использовать имеющиеся у него полномочия. Но когда президент США распорядился рассекретить часть материалов, он серьёзно повысил ставки.
Минюст уже передал конгрессу тысячи страниц, относящихся к материалам расследования, говорится в статье. Однако партийные лидеры ясно дали понять, что для них существует линия, переходить которую они не станут, поскольку публикация некоторых материалов может представлять риск для источников информации и навредить продолжающемуся следствию.
Текущая крайне непростая ситуация усложняется тем, что официальное объявление о приказе Трампа появилось ещё до того, как Минюст получил инструкции, касающиеся того, какие конкретно материалы следует рассекретить.
Министерство юстиции США уже опубликовало следующее заявление: «Когда президент публикует подобное распоряжение, то запускается процесс рассмотрения решения о рассекречивании, который проводится различными ведомствами разведсообщества в сотрудничестве с советником Белого дома, с целью гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности Америки. Министерство (юстиции. — ИноТВ) и Федеральное бюро расследований уже работают вместе с директором Национальной разведки над реализацией приказа президента».
Новый глава Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Богинский провёл встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, сообщает URA.RU.
Ввод частных домов по итогам 2018 года снизится на 9% по сравнению с 2017-м, а многоквартирных — вырастет на 8-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё».
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о причинах возможного создания военно-морской базы в Азовском море. По его словам, это заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».
В Армянске рекультивируют озеро, используемое как кислотонакопитель завода «Крымский титан». Это будет сделано после получения данных соответствующих исследований, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
Турция намерена отправить в сирийский Идлиб дополнительный военный контингент согласно договору с Россией о демилитаризованной зоне в регионе, заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Еврокомиссия намерена расширить расследование в отношении некоторых немецких автоконцернов для установления возможного сговора компаний не конкурировать друг с другом при разработке технологий, снижающих объём вредных выхлопов.
Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что организация обсуждает с Паралимпийским комитетом России (ПКР) вопрос компенсации в размере €257,5 тыс.
Известный пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказал своё отношение к ситуации вокруг футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые лайкнули пост актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.