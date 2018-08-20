«Правда это не правда!» — Джулиани рассказал NBC, почему Трампу не стоит давать показания Мюллеру

Если Дональд Трамп согласится отвечать на вопросы по «российскому» делу, он может попасть в ловушку спецпрокурора Мюллера, заявил в интервью NBC адвокат президента США Рудольф Джулиани. По его словам, главу государства могут обвинить в лжесвидетельстве, поскольку Мюллер волен сам решать, чьим показаниям верить, а чьим нет.

Вы считаете, это их вина? А сами вы не затягиваете с беседой, не растягиваете переговоры с господином Мюллером?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Да, каждый раз мы берём три-четыре дня, чтобы написать ответное письмо. А они, в свою очередь, отвечают нам только через две-три недели.



И вот что я вам скажу… Послушайте, я не намерен поспешно отправлять его (Дональда Трампа. — ИноТВ) на дачу показаний, чтобы он там попался в ловушку и был обвинён в лжесвидетельстве. И когда вы говорите мне, что он должен дать показания, потому что он может просто рассказать правду и не волноваться, это очень глупо. Потому что это чья-то версия правды, а не правда. Он не вёл разговоров на тему…



Правда это правда. Я не…



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Нет же, это не правда! Правда это не правда! Президент Соединённых Штатов заявляет: «Я этого не делал»…



Правда это не правда? Господин мэр, вы хоть понимаете… Это станет плохим мемом!



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Нет, нет, не надо так со мной!



Не надо говорить мне, что правда это не правда!



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Дональд Трамп заявляет: «Я не говорил с (бывшим директором ФБР. — ИноТВ) Коми о (бывшем советнике по национальной безопасности. — ИноТВ) Майкле Флинне». Коми заявляет: «Нет, говорил!». Итак, скажите мне, в чём правда…



Возможно, это знает (юрисконсульт Белого дома. — ИноТВ) Дон Макгэн…



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: … если вы такой умный. Дон Макгэн не знает. В чём правда, если ситуация такова: есть два свидетельства, Трамп утверждает, что не говорил этого, а другой человек утверждает, что говорил? Может быть, вы знаете? Вы ведь такой умный!



Здесь вы правы. Два человека… Вы правы, я не читаю мысли. В данном случае. И последний вопрос…



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Нет, нет, позвольте мне договорить! В случае с ними двумя возникает проблема доверия. Придётся выбрать одного или другого. Кого, по-вашему, выберет Мюллер? Одного из своих лучших друзей, Коми, или президента, против которого он ведёт совершенно дикое, безумное, беспрецедентное расследование?



Возможно ли, что он будет делать вывод, исходя из того, кто из них был правдивее на протяжении многих лет?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Возможно, что он будет делать вывод, исходя из того, в каком из двух заявлений больше логики и здравого смысла. Да, это возможно.



Дата выхода в эфир 19 августа 2018 года.