Аналитик MSNBC: антироссийская истерия американских демократов играет на руку Москве

На фоне приближающихся промежуточных парламентских выборов в США критики Дональда Трампа не должны гиперболизировать «угрозу», которая может исходить от России, пишет аналитик MSNBC и бывший двойной агент ФБР Навид Джамали. По его мнению, погружаясь в «конспирологическую и пристрастную теорию», демократы только усугубляют политическую ситуацию в стране, что лишь на руку Москве, поскольку ей в этой ситуации «не приходится даже пачкать руки».

«Подрыв веры в американские институты, в первую очередь нашу электоральную систему, в 2016 году стал одним из величайших успехов России. Тем не менее, складывается ощущение, что американцы до сих пор не понимают, какую действительно угрозу для США представляет Россия», — пишет аналитик MSNBC, старший научный сотрудник филадельфийского Института внешнеполитических исследований и бывший двойной агент ФБР Навид Джамали.

С одной стороны, по его словам, некоторые в лагере консерваторов фактически с ходу отмели обвинения о «российском вмешательстве». С другой, настроения некоторых либералов уже «граничит с истерикой» — они продолжают настаивать, что «Кремль подтасовал результаты голосования».

Вскоре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Поэтому демократам очень важно не впадать в крайности и оценивать «российскую угрозу» объективно, считает автор статьи.

«Погружение в конспирологическую и пристрастную трактовку событий только усугубляет ситуацию. Правительство не было захвачено Россией. А люди, которые не торопятся с выводами, не являются русскими агентами. Подобные гиперболизированные обвинения только помогают России, потому что они приводят к путанице и порождают недоверие к институтам власти. Причём Москве даже не приходится пачкать руки», — подчёркивает Джамали.

По его словам, во время работы на ФБР он узнал, что офицеры российской разведки предпочитают избегать прямой конфронтации. Они — «логически мыслящие и рациональные игроки, которые готовы пойти на риск, но не слишком большой».

Несмотря на «набеги» на Украине и в Сирии, Кремль избегает роста напряжённости с США или НАТО, не говоря уже о прямом военном столкновении. Однако её стремления «вернуть себе господство советских времён» означает, что Москва продолжает рассматривать США в качестве противника. «Вмешательство в выборы или раздувание пламени общественного хаоса позволяет России вредить нам, не доводя дела до войны», — уверен автор статьи.

Однако, обращает внимание он, вмешательство не равносильно взлому избирательной системы. В октябре 2016 года президент Барак Обама предупредил Владимира Путина, что «действия в киберпространстве» подпадают под «международное право, включая закон о вооружённом конфликте». Учитывая столь откровенное предупреждение, российский президент вряд ли бы дал добро какой-либо операции, которая могла бы обострить ситуацию в день голосования.

Что всё это значит? По сути, американское разведсообщество и народ должны не только быть на чеку, чтобы не допустить иностранного вмешательства, но и прислушиваться к словам экспертов.

К примеру, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн объяснил, что, хотя 12 россиянам были предъявлены обвинения во взломе выборов, «не существует подозрений, что этот заговор повлиял на подсчёт голосов или изменил итоги выборов». А в отчёте о «российском вмешательстве» комитете сената по разведке ясно говорится, что он «не увидел никаких доказательств манипуляций с результатами выборов, удаления или изменения информации о зарегистрированных избирателях».

По сути, позиция противников Трампа сводится к попытке вызвать сомнения в легитимности его победы в 2016 году. Следовательно, отказ главы Белого дома признать «российское вмешательство», весьма вероятно, объясняется страхом, что его избрание могут признать незаконным.

На фоне стремительного приближения промежуточных выборов существуют множество причин для критической оценки правления Трампа. Но не стоит считать, что Россия «влияет на голосования по его поручению», предупреждает Навид Джамали.