WP: Путин успешно разобщает американцев, и в кризисной ситуации это грозит катастрофой

Цель и главный мотив действий президента Путина в отношении США — дестабилизировать американскую систему управления, причём на данный момент ему это вполне удаётся, пишет The Washington Post. И хотя регулярные выпады Трампа против союзников и заигрывания с врагами Америки пока не привели к катастрофе, которую предсказывали противники нынешнего президента, однако в случае полномасштабного кризиса всё это может очень плохо кончиться, подчёркивается в статье.

На Западе до сих пор не утихают споры о том, «чего именно хотел добиться Владимир Путин, вмешавшись в президентские выборы 2016 года» в США, отмечает The Washington Post. По мнению американских спецслужб, Кремль стремился «помочь Дональду Трампу» — однако сам Трамп публично подвергал этот вывод сомнению, а члены его администрации регулярно пытались это замять. В определённом смысле они все заблуждаются, поскольку «главный мотив Путина» не имеет отношения лично к Трампу: он стремится дестабилизировать американскую систему правительства в целом, подчёркивается в статье.

«Попытки России повлиять на ход президентских выборов 2016 года представляют собой очередное воплощение давнего стремления Москвы подорвать основы либерально-демократического порядка во главе с США», — говорилось в докладе американского разведывательного сообщества, обнародованном в январе 2017 года. А такой кандидат в президенты, как Трамп, попросту оказался для этого «идеальным посредником» благодаря своей непредсказуемости и склонности ломать социальные нормы, поясняет автор.

И события минувшей недели уже продемонстрировали, «насколько успешными оказались попытки Путина», сообщает The Washington Post: «Президент США публично предложил генеральному прокурору закрыть расследование в отношении президента США. Напряжённость, царящая в отношениях между президентом Трампом и СМИ, достигла пика во время нескольких трамповских митингов. А Белый дом, по всей видимости, наращивает свою направленную против СМИ кампанию, в рамках которой он стремится закрепить за ними не только ярлык «фейковых новостей», но и ярлык «врага американского народа». Кроме того, растущее число сторонников Трампа на этих самых митингах, по всей видимости, искренне верит в довольно странную, не имеющую под собой никаких оснований и опасную теорию заговора, получившую название QAnon, которая может в ближайшее время, после всего одного твита, опубликованного президентом, привести к взрыву».

Многие американцы сейчас убеждены, что Трамп «виновен в сговоре и препятствовании правосудию», а также верят, что он «на крючке у Путина» и у Кремля действительно есть некий «компромат» против американского президента. Разумеется, есть и гораздо более невинные объяснения, говорится в статье: к примеру, что Трамп — это просто «самый политически влиятельный чудак в мире, человек, которого невозможно контролировать и который делает всё для того, чтобы внимание всей страны было постоянно приковано к нему». Однако практические последствия от этого не меняются: какими бы ни были мотивы Трампа, нынешний президент «с радостью занимается дестабилизацией системы американского правительства и который искренне полагает, что в этом и заключается его задача», подчёркивает The Washington Post.

Неординарный стиль Трампа очень быстро сплотил вокруг него его сторонников, а остальных заставил выбрать новую, ранее не известную тактику, отмечается в статье: «Демократы стали гораздо охотнее рассматривать радикальные варианты реакции на действия Трампа, включая импичмент, публичные угрозы в адрес чиновников его администрации и закрытие Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства». В то же время СМИ, работа которых заключается в том, чтобы «продвигать и защищать правду», были вынуждены занять необычайно антагонистическую позицию по отношению к Трампу — учитывая «более 4 тысяч ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных им на посту президента», и его готовность пренебрегать политическими и дипломатическими нормами, пишет The Washington Post.

Для сторонников президента всё это лишь усилило ощущение «противостояния». Теперь все готовятся к дальнейшему сопротивлению, и в первую очередь — сам Трамп, говорится в статье. Спустя всего несколько часов после того, как его высокопоставленные чиновники в области национальной безопасности рассказали о том, «сколько усилий они приложили для предотвращения повторения сценария президентских выборов 2016 года», Трамп публично заявил о своих «хороших отношениях» с Путиным. Кроме того, он постоянно называет расследование спецпрокурора, который пытается разобраться в подробностях «вмешательства России» и уже выдвинул обвинения против нескольких десятков россиян, «охотой на ведьм». А последнее заявление Трампа указывает на то, что он сам до сих пор не верит выводам американского разведывательного сообщества, отмечает The Washington Post.

«Благодаря всему этому Трамп заставил своих сторонников слепо ему верить и принять его тактику выжженной земли — и они подчинились», — подчёркивается в статье. По мнению автора, для Америки в конечном итоге всё это может очень плохо закончиться: «У нас нет ни одного простого решения, в то время как перед нами вырисовывается вполне реальная перспектива полномасштабного кризиса. Учитывая, что столько людей так искренне прислушиваются к диаметрально противоположным версиям правды и концепциям будущего страны, иногда кажется, что историческое столкновение неизбежно».

К позитивным моментам можно отнести лишь то, что американская система пока упорно держится: экономика продолжает развиваться, а «выпады» Трампа против союзников и его «заигрывания» с врагами Америки пока не привели к той катастрофе, которую предсказывали его противники, отмечается в статье. Проблема заключается в том, что когда этот кризис действительно наступит, американцы будут совершенно не готовы к тому, чтобы с ним справиться, предупреждает автор: «У нас нет согласия относительно истинных причин происходящего, зато есть две стороны, имеющие веские причины для серьёзного политического недовольства. Это значит, что у нас нет почти никаких шансов объединиться, чтобы справиться с кризисом», — заключает The Washington Post.