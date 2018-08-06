NY Magazine: Трамп признал, что его сын хотел получить «компромат русских» на Клинтон

Президент США Дональд Трамп признал в сообщении в Twitter, что его сын, Дональд Трамп — младший, действительно отправился на встречу с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, пишет The New York Magazine. Тем не менее, как отмечает издание, президент заявил, что эти действия «абсолютно легальны», а подобное в политике происходит всё время.

Президент США Дональд Трамп публично признал, что его сын, Дональд Трамп — младший, встречался с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года с целью получить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон, пишет The New York Magazine.

В своём Twitter американский лидер в очередной раз обрушился на «российское расследование» Роберта Мюллера, опровергнув информацию о своём беспокойстве по поводу того, что у его сына могут быть проблемы с законом из-за переговоров в Trump Tower.

Однако затем он признал, что целью встречи между Трампом-младшим и «связанным с Кремлём адвокатом» в июне 2016 года действительно была добыча компромата на Клинтон. По словам президента, хотя он и не знал об этих переговорах, они всё равно были «абсолютно легальны», особенно учитывая, что подобное «всё время происходит в политике».

Сначала, замечает The New York Magazine, Трампы вообще не стали сообщать об этих переговорах. Однако вскоре после того, как об этой встрече стало известно, Трамп-младший поспешно заявил, что в ходе переговоров обсуждались исключительно усыновления. Тем не менее в результате дальнейших событий он был вынужден признать, что ему действительно предлагали компромат на Клинтон и Демократическую партию — однако, по его словам, всё это было уловкой для организации встречи и в дальнейшем он никаких дел с русскими не имел.

Вскоре Трамп-старший также попытался принизить значение переговоров, сообщив, что они были слишком коротким. Затем он, по мнению журнала, сделал «ложное утверждение» по поводу того, что его сын не знал, что встречается со «связанным с Кремлём адвокатом». Что касается компромата на Клинтон, то он сообщил, что, «с практической точки зрения, большинство людей пришло бы на встречу — это называется сбор данных об оппозиции или даже противнике».

«Политика — это не самое приятное дело в мире, но это самая обычная ситуация: если у кого-то есть информация, то ты её берёшь», — добавил Трамп.

Тем не менее Трампы и их советники неоднократно пытались скрыть информацию о встрече в Trump Tower. Трамп-младший, например, утверждал, что никогда не принимал в ней участие, изменив, однако, впоследствии свою версию событий.

Адвокату Трампа Джею Секулову также пришлось признать ошибочность своих слов о том, что президент Трамп не диктовал своему сыну заявление об усыновлениях. «С течением времени факты эволюционируют», — попытался оправдаться он.

Тем не менее, продолжает издание, слова Трампа о том, что он не знал о встрече в Trump Tower с россиянами, также могут оказаться «ложью». На прошлой неделе CNN сообщил, что адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что президент на самом деле знал об этих переговорах заранее, а также что он готов дать показания команде Мюллера.

Президент Трамп утверждает, что между ним и российским правительством не было никакого «сговора», и он, без всяких сомнений, будет и в дальнейшем придерживаться этой версии. Однако теперь он, по сути, признал, что его сын пошёл на переговоры со «связанным с Кремлём чиновником» в надежде «вступить в сговор» с Москвой. Возможно, Трампы действительно отказались от помощи России на выборах, однако теперь, как признал сам президент, русские действительно хотели, чтобы победил нынешний американский лидер, резюмирует The New York Magazine.