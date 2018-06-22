Fox News: загадочный русский, предлагавший команде Трампа компромат на Клинтон, оказался агентом ФБР

2 миллиона долларов за компромат на Хиллари Клинтон — такую сделку предлагал избирательному штабу Дональда Трампа выходец из России, назвавшийся Генри Гринбергом. Бывший советник Трампа Майкл Капуто навёл справки о Гринберге и установил, что тот 17 лет проработал информатором ФБР, а в 2016 году, возможно, выполнял задание администрации Обамы, сообщает Fox News.

Мы уже кое-что знаем о том, как ФБР шпионило за избирательной кампанией 2016 года, но, возможно, этот шпионаж зашёл ещё дальше. Советник Трампа Майкл Капуто заявляет, что в 2016 году к нему и к Роджеру Стоуну подходил человек под псевдонимом Генри Гринберг, предлагавший компромат на Хиллари Клинтон в обмен на два миллиона долларов. Как видно из документов, Гринберг на протяжении 17 лет был информатором ФБР. Он мог поставлять информацию и тогда, когда вышел на контакт с избирательным штабом, полагает Капуто.



Сегодня Капуто с нами на связи. Большое спасибо, что нашли для нас время, Майкл. Это одна из историй, которые растравляют душу. Потому что факты, которые нам доподлинно известны, или которые мы считаем доподлинно известными, недвусмысленно указывают на ФБР. Этот парень явно… Он указал, что был агентом ФБР, в заявлении на иммиграционную визу. То есть, по-видимому, он так или иначе работал на ФБР, а это, наверное, означает, что на российское правительство он не работал. Верно?



МАЙКЛ КАПУТО, бывший советник избирательного штаба Трампа: Верно.



Мы это знаем?



МАЙКЛ КАПУТО: Знаем. И когда 2 мая меня допрашивала команда Мюллера, мне пытались подловить на лжи, а я раскрыл… я рассказал о встрече с Гринбергом. И это поистине разозлило человека, который вёл допрос. И его эмоциональная реакция стала сигналом для меня: похоже, они знали об этом больше, чем я!



После того как меня допросило следствие Мюллера, я собрал очень большие деньги на юридическую защиту с помощью GoFundMe. И часть этих денег я потратил на то, чтобы нанять детективов в США и России и разузнать больше о Генри Гринберге. И через Службу иммиграции и натурализации мы быстро узнали о документах, которые он подавал в 2016 году. Там он под присягой расписался в том, что 17 лет был информатором ФБР — здесь, в Иране и в Северной Корее. И в качестве доказательства он предоставил 14 различных виз информатора ФБР. Я быстро и всесторонне изучил его биографию — всю эту информацию вы можете найти на democratdossier.org.



Генри Гринберг пользовался ещё четырьмя именами. Он отсидел десять лет в России, совершил нападение с применением летального оружия в Лос-Анджелесе, сидел в тюрьме уже здесь. И ФБР уже выдворяло его из страны: в 2000 году его депортировали. Но каким-то образом он снова здесь. И живёт с ФБРовскими визами. И вопрос не в том, был ли он информатором ФБР. Вопрос в том, делал ли он перерыв в своей долгой карьере информатора ФБР, чтобы в свободное время пообедать и встретиться с Роджером Стоуном. Вот в чём вопрос. Он здесь лишь потому, что работает на ФБР. Иначе бы его снова депортировали.



Итак, если то, что вы говорите, правда, то это уже второй подтверждённый факт шпионажа обамовского ФБР за избирательным штабом Трампа. Каким образом вы можете установить, так ли всё было?



МАЙКЛ КАПУТО: Тут есть два момента. Это может быть ещё и доказательством того, что администрация Обамы начала это расследование на два месяца раньше, чем она сейчас признаёт: не в июле, а ещё в мае.



Мы понимаем, что наше расследование придало смелости конгрессменам-республиканцам, которые ведут собственное расследование. Мы думаем, что, если они могут заставить Минюст предоставить им какие-либо документы, им будет очень легко выяснить, была ли у Генри Гринберга… У которого много других имён, как информатор ФБР он фигурировал под именем Генри Окнянский… Была ли у него ещё одна виза информатора ФБР в 2016 году? Если да, то это джекпот!



И они должны это выяснить! Должны! Мне всё равно, даже если никто не придаёт этому значения, на самом деле это очень важно! Майкл Капуто, спасибо вам за это. Я вам признателен. Если что-то выясните, расскажите нам.



Дата выхода в эфир 21 июня 2018 года.