Джулиани: расследование Мюллера дискредитировали предвзятые агенты ФБР

«Российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера не заслуживает никакого доверия, заявил в интервью Fox News адвокат американского президента Рудольф Джулиани. По его словам, над делом всё ещё работают агенты ФБР, враждебно настроенные по отношению к Трампу.

Экстренная новость на Fox News — на этот раз о (сотруднике ФБР. — ИноТВ) Питере Стржоке, который приобрёл скандальную известность благодаря своим антитрамповским текстовым сообщениям. Как нам стало известно, в пятницу днём его выпроводили из штаб-квартиры ФБР. По всей видимости, он по-прежнему на зарплате. Тем временем генеральный инспектор подтвердил, что в данный момент выясняет, повлияло ли предубеждение Питера Стржока против Трампа на начало «российского расследования». Вчера об этом говорил Трей Гауди.



О том же самом мы спросим адвоката президента Трампа — Руди Джулиани. Он с нами в студии, в прямом эфире. Рад вас снова видеть, сэр! Спасибо, что вернулись.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Как дела, Билл?



У меня для вас примерно триста вопросов.



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Не знаю, найдётся ли у меня столько же ответов.



Посмотрим, как у нас получится. Вчера вечером вы сказали (ведущему Fox News. — ИноТВ) Шону Хэннити, что всё это дело вот-вот могут закрыть. Выбросить. Что это значит?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Это значит, что оно настолько запятнано, что с ним уже ничего нельзя сделать. Сами они его, может быть, и не закроют, но если Стржок действительно с самого начала насквозь заразил его предвзятостью — а похоже, что так и было — и после его ухода там остались некоторые его пособники… Мы полагаем, что в данный момент над расследованием могут работать два человека, которые письменно выражали такие же предубеждения. Если всё так и есть, то как можно доверять им хоть в чём-то в рамках этого расследования?



Возможно, в случае Стржока всё так и есть, но Мюллер ведь может изучить доказательную базу и разобраться, где сказалась предвзятость, а где нет. Разве нет?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Ого! (Смеётся.) Даже когда вас окружают совершенно объективные сотрудники, очень трудно решить, стоит ли выдвигать обвинения или рекомендовать уголовное преследование, нарушил ли кто-то закон… Но когда вас окружают люди, которые говорят: «Остановите президента! Америку надо спасать! Мы должны остановить его во что бы то ни стало!» — доверять им никак нельзя.



Не представляю, чтобы в будущем суд разрешил им предъявлять какие-либо обвинения, опубликовать какой-либо доклад, если только эта проблема не будет решена. Пару дней назад — ещё до того, как всё это выяснилось, — я сказал: «Мы должны провести расследование в отношении следствия, чтобы установить, легитимно ли это расследование».



То есть, когда вы говорите, что надо «решить эту проблему», вы имеете в виду то, что происходило при нём в ФБР?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Да. Это ужасно. Думаю, за всю историю ФБР и Министерства юстиции нам не приходилось видеть ничего подобного. Нынешнему генеральному прокурору, его заместителю и директору ФБР потребовалось много времени, чтобы это осознать. Не уверен, что они уже осознали это в полной мере.



Вчера вечером вы сказали, что (бывшего директора ФБР. — ИноТВ) Джеймса Коми посадят?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Я считаю, да. Я считаю, Коми ждёт тюрьма.



На каком основании?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: На основании того, как он начал расследование, используя незаконную утечку информации. Не представляю, почему это не расследовали раньше — судя по всему, расследуют сейчас. То, как он и (бывший заместитель директора ФБР. — ИноТВ) Маккейб противоречили друг другу. Кто-то из них лжёт. Его обман насчёт того, что он сделал с протоколами ФБР — с «формами-302», которые он писал. Он уже не свидетель — ни для кого, ни по какому делу. Он никак не может претендовать на доверие.



Теперь о Мюллере. Я так понимаю, вы с ним разговаривать не намерены? Как адвокат вы не будете рекомендовать президенту являться на допрос?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Понимаю ваш вопрос. Не совсем так. Зависит от того, что они предложат, насколько узкими будут вопросы. Определённо, я не согласился бы на допрос, пока остаётся неопределённость по поводу этих людей: не будет ли это судебным фарсом и расправой. Кто в здравом уме приведёт своего клиента к подобным людям? Неважно, республиканец вы или демократ, либерал или консерватор…



Но вы не отметаете всякую возможность беседы с Мюллером?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Не отметаю.



Позвольте задать вам вполне конкретный вопрос. Вы по-прежнему ведёте с ним переговоры по поводу этого допроса?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Да, да. Этим занимаются наши сотрудники, их сотрудники.



Как бы вы охарактеризовали состояние этих переговоров? Какой позиции вы придерживаетесь, консультируя своего клиента?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Основные камни преткновения в этом расследовании и расследовании в отношении следователей: сколько людей оно затронуло? Насколько повлияли на выводы утренний обыск в доме (бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа. — ИноТВ) Манафорта, обыск в офисе его адвоката Коэна? Странные вещи, связанные с продолжающейся утечкой информации.

Как насчёт агентов ФБР, которые участвовали в этом расследовании, которые получали подарки, отпуска и билеты на спортивные состязания за информацию? Речь идёт не о простой утечке информации. Здесь замешаны деньги, ценности. За такое мы упекали нью-йоркских копов за решётку.

Это показывает, какие черти водятся в этом омуте. Вы совершенно правы, мы должны всё выяснить. Многие нити ведут к Мюллеру. И (директор ФБР. — ИноТВ) Кристофер Рэй пытается разобраться в ситуации. В ФБР работают 13 тысяч агентов, у которых нет никаких проблем.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Совершенно точно. И слава богу.

Возможно, проблемы у 10, 12 или 15 сотрудников.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Всё это верно и в отношении полицейского департамента. Но вот в чём трудность: эти 13 тысяч занимались этим делом.

Дата выхода 20 июня 2018 года.