Американский юрист: спецслужбы США — главные преступники против американского народа

ФБР и другие американские разведслужбы преступно вмешались в президентские выборы 2016 года, констатирует юрист и радиоведущий Марк Левин, оценивая «российское дело» спецпрокурора Мюллера. По мнению Левина, такое могло бы произойти в СССР или Венесуэле, но для Соединённых Штатов это недопустимо.

В этом деле СМИ переврали буквально всё. Проигнорировали настоящее преступление, настоящее злоупотребление властью и коррупционный скандал в этой стране. И уже больше года они ведут охоту на ведьм. Я считаю, это должно прекратиться и хоть какая-то правда должна выйти на свет. Сэр?



МАРК ЛЕВИН, адвокат и радиоведущий: Парадоксально, Шон, но расследование Мюллера показало, что самыми большими преступниками против американского народа были федеральные власти: ФБР, ЦРУ, директор Национальной разведки. И это очень серьёзная проблема.



И я хотел бы перевести разговор на новый уровень. Потому что обвинений президенту США не предъявят, а если предъявят, он обратится в Верховный суд и победит. Учитывая всё это, мы не можем допустить, чтобы такое повторилось.



Мы видели, как предыдущая администрация, главы ЦРУ, ФБР и Национальной разведки и многие, многие другие использовали федеральные государственные структуры с целью уничтожить оппозиционную кандидатуру, кандидата от другой партии — республиканца Дональда Трампа. То есть действующая администрация президента вмешалась в выборы. Никогда в истории Америки не бывало ничего подобного!



И вот что нам нужно сделать. Нам теперь известно, что администрация Обамы шпионила… Послушайте, это же администрация Обамы, он был президентом, на нём вся ответственность! Он может баловаться со своей библиотекой в Чикаго, махнуть куда-нибудь, написать лицемерную книгу и всё такое, но именно его надо привлечь к ответственности. И его заместителей.



Суд FISA (принимающий решения по надзору за деятельностью иностранных разведок. — ИноТВ) нас подвёл. Подвёл! Были запросы, апеллирующие к национальной безопасности, которые вообще-то нужны только для крайних случаев. Был заговор агентов ФБР, которые самовольно решили вести расследование в отношении кандидата и его избирательного штаба. И вдобавок, конечно же, в этом избирательном штабе были настоящие шпионы, один или больше. Что это за чертовщина?! Это Советский Союз? Венесуэла? Это Соединённые Штаты Америки!



И вот что я, с вашего позволения, скажу. Как только господин (спецпрокурор. — ИноТВ) Мюллер подаст свой доклад господину (заместителю генпрокурора США. — ИноТВ) Розенстайну, президент Соединённых Штатов должен сделать две вещи. Он должен взять своего любимого федерального прокурора — не в смысле приятеля, а в смысле самого профессионального, компетентного и напористого, какого только возможно, — и дать ему задание. Мне неважно, что будет делать (генпрокурор США. — ИноТВ) Джефф Сешнс! Он (Трамп. — ИноТВ) президент! И он должен сказать: «Я хочу, чтобы вы расследовали то, что делалось во время этих выборов, и будь что будет! Вмешательство в выборы со стороны ФБР, ЦРУ, Национальной разведки. Я хочу знать, что делали Бреннан, Клэппер и Коми. Не потому, что собираюсь их наказать, — это уже вам решать…»



Сьюзан Райс…



МАРК ЛЕВИН: Что-то здесь ужасно неправильно! Далее. Я бы также сказал ему — и ранее я уже говорил это: мы должны навести порядок! Мы не можем допустить, чтобы федеральные власти — наши американские власти! — снова вмешались в выборы.



И вот что, по-моему, нужно сделать президенту — назначить комиссию из пяти или семи человек… Я давно уже говорил об этом в вашей программе! Это должны быть профессионалы высшего уровня из предыдущей администрации. Назначить их и сказать: «Наведите порядок в руководстве ФБР, в ЦРУ, в разведывательных агентствах. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось с другим президентом США». Чёрт с Джеффом Сешнсом и другими… Извини, Джефф. Президент сам должен взять это на себя.



Дата выхода в эфир 17 мая 2018 года.