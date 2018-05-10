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CBS: большинство американцев считает «российское расследование» политически мотивированным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как показали данные опроса, проведённого специально для CBS News, большинство американцев считает, что расследование спецпрокурора Мюллера о влиянии России на американские выборы 2016 года политически мотивировано. При этом стало больше и тех, кто не видят для Трампа необходимости отвечать на вопросы следствия, даже если его об этом попросят.
CBS: большинство американцев считает «российское расследование» политически мотивированным
Reuters

Прошёл год с тех пор, как спецпрокурор Мюллер начал своё расследование по обвинениям России во вмешательстве в выборы США, и теперь большинство американцев считают, что это расследование политически мотивировано. Как показал опрос, проведённый для CBS News, такого мнения придерживаются 53% респондентов, и только 44% думают, что следствие оправданно.

Уменьшилось и число американцев, которые считают, что Трамп должен сотрудничать со следствием, если его об этом попросят. Если в начале года таковых было 84%, то сейчас — 76%. Вызваны такие результаты тем, что республиканцы стали ещё более критично относиться к расследованию, отмечает издание.

Большинство американцев считают, что само расследование должно продолжаться, но республиканцы говорят, что их партия в конгрессе обязана предпринять шаги, чтобы оно закончилось, отмечает CBS News. Опрос проводился среди более тысячи американцев по всей стране.

 

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