WT: «банда Обамы» преследует Трампа, чтобы скрыть правду о своих преступлениях

Расследование против Дональда Трампа представляет собой «срежиссированную кампанию» сообщников Барака Обамы с целью скрыть правду о его «лицемерном и предательском режиме», пишет The Washington Times. Действующего президента будут продолжать преследовать и обвинять в «связях с Россией», так как в противном случае «карточный домик» обрушится, и американцы узнают о «масштабе преступлений Обамы и Клинтон», добавляет издание.

Те американские патриоты, которые требуют возвращения порядка и справедливых американских идеалов свободы и равного правосудия, «в шоке и, не веря своим глазам, смотрят на игру и издевательство над конституцией, которые разыгрываются каждую ночь на телевидении», пишет журналист The Washington Times Тодд Вуд. «Мы не понимаем, почему этой охоте на ведьм позволяют продолжаться. Мы не понимаем, почему кто-нибудь из Министерства юстиции не встанет и не прекратит то, что, очевидно, представляет собой заговор элиты против законно избранного президента США», — продолжает автор.

По мнению Вуда, дело заключается не в Трампе, а в Бараке Обаме и Хиллари Клинтон. «Род Розенштейн, Роберт Мюллер и остальные члены этой весёлой банды прекрасно знают, что они не должны преследовать Трампа в уголовном порядке, это лишь тактика для достижения истинной цели. Вся эта драма была разыграна не для того, чтобы привлечь Трампа к суду, а чтобы помешать тому, чтобы страна поняла, насколько развращённым, предательским и лицемерным в действительности был режим Барака Хуссейна Обамы», — считает автор материала.

Они не могут прекратить это расследование, потому что в противном случае «Хиллари, Обама, Керри, Джарретт — все они отправятся в тюрьму». Мюллер — это не спецпрокурор, а «вратарь», который препятствует тому, чтобы правда стала известна. Когда здоровье Бориса Ельцина стало ухудшаться и стало очевидно, что пришло время для нового лидера, «старый добрый Борис» выбрал Владимира Путина. По мнению автора, Ельцин выбрал Путина потому, что был уверен, что тот не будет преследовать его семью за «кражу миллиардов». Хиллари Клинтон должна была «сыграть роль Путина» с целью не допустить, чтобы кто-нибудь узнал, насколько глубока была «воровская кроличья нора Хуссейна». По этой причине Хиллари извинилась перед Бараком после своего поражения на выборах.

Когда стало очевидно, что Трамп победит, они придумали другой план: они решили погубить Трампа посредством срежиссированной кампании с целью «найти или создать некую связь с Россией». «Барак и его весёлая банда предателей сознательно ослабили Америку... Они перевели сотни миллиардов долларов своим боссам, они почти разрушили нашу армию, они предали нас врагам, они предали наших союзников, они разделили нас по расовому признаку. Короче говоря, они сделали всё, чтобы разрушить эту великую страну и в то же время обогатиться», — утверждает автор материала. Мюллер не остановится, так как в противном случае весь «карточный домик» обрушится, Обама вместе с Клинтон отправятся в тюрьму и станет известен весь масштаб их преступлений против народа. «Они по-прежнему могут выйти сухими из воды», — резюмирует автор The Washington Times.