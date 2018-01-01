Hill: в отношениях с Москвой Трамп оказался последователем Обамы

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал наладить отношения с Москвой, однако подход его администрации в итоге напоминает политику Барака Обамы после 2014 года, пишет The Hill, ссылаясь на мнение экспертов. Сами же нынешние чиновники утверждают, что проводят двоякую стратегию: ищут взаимодействия, но при этом отстаивают американские интересы.

Хотя Трамп и отрицал роль Москвы в своей победе, а также тепло отзывался о Путине, его администрация в итоге продолжает в отношениях с Россией тот же подход, что был свойственен правительству Обамы, пишет The Hill.



Так, поясняет издание, его администрация дала добро на крупнейшие с 2014 года коммерческие поставки летальных оборонительных вооружений на Украину, а также ввела санкции против россиян, которых обвиняют в нарушениях прав человека. Кроме того, при Трампе ещё больше увеличился бюджет на европейскую оборону, а американский контингент разместился в Польше.



Как пишет издание, даже некоторые бывшие чиновники из администрации Обамы отметили преемственность политики Трампа по отношению к подходу Обамы после 2014 года. Но при этом сам Трамп не прекращает говорить о России в тёплом ключе. Например, когда он произносил речь, посвящённую новой стратегии национальной безопасности, где Россию называют «ревизионистским» государством, сам он, наоборот, рассказал о своём желании выстроить с Москвой партнёрские отношения.



При этом нынешние сотрудники администрации утверждают, что между отношением Трампа к России и политикой его администрации нет никакого несоответствия. Так, они призывают обращать внимание на поступки администрации, но речи президента, по их словам, показывают то, какими он хотел бы видеть отношения США и России. «У нас на самом деле такой двусторонний подход: мы хотим найти с ними сферы для взаимодействия, но в то же время не позволим им нас просто задавить», — приводит журналист слова одного из своих собеседников из администрации Трампа.



В первые месяцы президентства Трампа ходили слухи, что он откажется от обязательств США по НАТО, отменит антироссийские санкции и вернёт России «посольские дачи». Однако, по мнению дипломатов, американская политика, наоборот, стала несколько жёстче. Правда, временами причина была в том, что руки администрации были связаны конгрессом.



Несмотря на обещания Трампа, что отношения между Россией и США станут теплее, они остались такими же мрачными, делает вывод автор статьи. Впрочем, в американской стратегии по-прежнему есть слабые места — в частности, в вопросе Сирии, где, по некоторым оценкам, США уступили влияние Москве. Однако «самую большую прореху» эксперты видят в том, как нынешнее правительство отвечает на вмешательство России в американские выборы. По их мнению, ни администрация Обамы не справилась с этим вопросом, ни у команды Трампа не получится внедрить реальную стратегию сдерживания перед грядущими выборами 2018 года, пишет The Hill.