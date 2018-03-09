Американская журналистка: Клинтон была ужасным кандидатом — бездействие Обамы тут ни при чём

Хиллари Клинтон потерпела бы поражение на выборах, даже если бы бывший президент США Барак Обама отреагировал на сообщения о планах России повлиять на американские выборы, пишет американская журналистка Кати Павлич в The Hill. По её мнению, Трамп победил закономерно, так как приложил для этого значительно больше усилий.

Последнее заявление демократов о результатах президентских выборов 2016 года заключается в том, что бывший президент США Барак Обама знал о российском вмешательстве и должен был приложить больше усилий, чтобы остановить его, пишет издатель журнала Townhall и автор статей для Fox News в издании The Hill.



И хотя Обама мог и должен был сделать больше, чтобы противостоять «российскому вмешательству», было бы «абсолютной фантазией» полагать, что действия бывшего президента могли бы изменить исход голосования, считает автор статьи. Вина за проигрыш Хиллари Клинтон на выборах целиком и полностью лежит на ней самой.



Американская разведка сообщала о планах России повлиять на выборы ещё в 2015 году, однако Обама не воспринял эти предупреждения всерьёз и, более того, в 2016 году отверг предположения о том, что американские выборы можно сфальсифицировать.



«Нет человека, который в здравом уме и трезвой памяти предположил бы, что как-то можно сфальсифицировать результаты выборов США, нет никаких доказательств того, что это произошло в прошлом и что это произойдёт сейчас, отчасти потому, что выборы столь децентрализованы и голосует множество людей. Так что я предлагаю господину Трампу прекратить ныть и делать своё дело, чтобы получить голоса», — цитирует издание слова Обамы.



По мнению Павлич, именно это Трамп и сделал. Он приложил большие усилия во время президентской кампании и склонил избирателей в более чем сотне округов в свою пользу. Клинтон, не вложившая в победу столько же усилий, на выборах закономерно уступила кандидату от Республиканской партии.



Автор статьи полагает, что Клинтон проиграла, потому что была «ужасным, оторванным от реальности кандидатом».



Представители Национальной разведки США, в том числе её бывший глава Джеймс Клэппер, неоднократно утверждали, что российское вмешательство не повлияло на подсчёт голосов. Кроме того, один из руководителей Facebook Роб Гольдман заявил, что российская пропаганда развернулась на платформе уже после окончания выборов 2016 года.



При этом самым важным фактором Павлич представляется то, что Россия не стремилась повлиять на распределение голосов или продвигать того или иного кандидата. Основная цель страны заключалась в том, чтобы посеять раздор в обществе, настроить американцев друг против друга и подорвать демократию в США.



Демократы, полагающие, что, не будь российского вмешательства, Клинтон одержала бы победу на выборах, глубоко заблуждаются, как и она сама, пишет Павлич на страницах The Hill.