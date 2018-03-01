Fox News: Клинтон обвинила Трампа в капитуляции перед «росcийским вмешательством»

Бывшая соперница Дональда Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон обвинила американского лидера в том, что он не предпринимает достаточно активных мер для пресечения «вмешательства» Москвы в выборы, сообщает сайт Fox News. По мнению Клинтон, «русские всё ещё идут», а Трамп, который должен «защищать страну», пока «продолжает игнорировать и капитулировать».
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что её оппонент по президентской гонке 2016 года Дональд Трамп не предпринимает достаточно активных мер для того, чтобы предотвратить повторение «вмешательства» Москвы в американские выборы, передаёт Fox News.
«Утверждаю как бывший госсекретарь и как гражданин США: русские всё ещё идут. Специалисты наших разведывательных агентств умоляют Трампа начать действовать. Будет ли он и дальше игнорировать и капитулировать, или же защитит нашу страну?» — написала Клинтон в своём микроблоге в Twitter.
По данным Fox News, Клинтон также указала на процитированные американскими СМИ заявления директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майка Роджерса, который во вторник заявил на слушаниях американского сената, что хотя правительство страны и «предпринимает определённые шаги» по борьбе с российским «вмешательством», их, «вероятно, недостаточно».
Как отмечает корреспондент Fox, новые данные об «изощрённой операции» Москвы по вмешательству в президентские выборы 2016 года, впервые обнародованные в этом месяце в рамках вынесения Минюстом США обвинительного заключения в отношении 13 граждан России, подозреваемых в организации этой кампании, «несомненно подкрепили обиды Клинтон по поводу президентской гонки». Демократический кандидат уже давно заявляет, что причиной её поражения стало именно российское «вмешательство», а также «ряд других факторов», напоминает журналист.
А между тем Минюсту США также удалось установить, что отдельные шаги России были предприняты ещё в 2014 году, подчёркивает автор статьи. В связи с этим ряд политиков-республиканцев обвинил администрацию предшественника Трампа Барака Обамы в том, что она «проявила бездействие» по отношению к подобным посягательствам со стороны Москвы, говорится в материале.
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