Глава АНБ: эффективно бороться с российским «вмешательством» разведчикам мешает Трамп

Директор Агентства национальной безопасности и глава Кибернетического командования США Майкл Роджерс заявил во вторник, что не получил от президента Дональда Трампа достаточных полномочий для того, чтобы бороться против российского «вмешательства» в американские выборы, сообщает CNN. По словам Роджерса, США способны пресечь любые посягательства Москвы, но пока не предпринимают для этого достаточно эффективных мер.

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Кибернетического командования США, адмирал Майкл Роджерс заявил в ходе слушаний в сенате во вторник, что президент Дональд Трамп не предоставил ему полномочий для того, чтобы пресекать российские операции по вмешательству в выборы «там, откуда они исходят», сообщает сайт CNN.

Как уточняется в материале сайта канала, отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, получал ли он от президента через министра обороны указание «начать борьбу с российскими кибероперативниками там, откуда они действуют», адмирал заявил, что подобных указаний не было, отметив при этом, что пытается делать всё возможное для борьбы с киберугрозами в рамках своих полномочий. Вместе с тем Роджерс допустил, что США «решили не отвечать на отдельные действия» со стороны Москвы, несмотря на то что знали о них, и отметил, что из-за этого Вашингтону не удалось заставить российских оперативников «заплатить ту цену, которой бы хватило для того, чтобы побудить их изменить своё поведение», говорится в статье. Глава АНБ также заверил сенаторов в том, что США «достаточно умны и сильны», чтобы предотвращать российское вмешательство, но признал, что достаточных мер в этом направлении пока не предпринимается.

По данным CNN, в ходе слушаний Роджерс в очередной раз заявил, что по-прежнему считает Москву «угрозой» для выборов в конгресс, которые состоятся в 2018 году. Как отмечает корреспондент CNN, его позиция таким образом совпадает с мнением руководителей других американских разведывательных агентств и структур нацбезопасности. Так, например, аналогичные соображения высказал в этом месяце на заседании комитета сената США по делам разведки директор Национальной разведки Дэн Коутс. «Мы ожидаем, что Россия будет и дальше пользоваться пропагандой, социальными СМИ, фальшивыми аккаунтами для организации провокаций, сочувствующими ей людьми и другими средствами для того, чтобы распространять своё влияние в попытке развить успех своих многочисленных операций и усилить социальные и политические разногласия внутри Соединённых Штатов», — цитирует Коутса автор статьи.

Между тем на слова Роджерса быстро отреагировал Белый дом: пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила журналистам, что не согласна с заявлениями адмирала о том, что ему нужны какие-то особые полномочия для борьбы с Россией, и подчеркнула, что администрация Трампа ведёт себя гораздо жёстче, чем администрация его предшественника Барака Обамы, говорится в статье. Тем не менее, как отмечает корреспондент CNN, Трамп пока не инициировал ни одной санкции против России за её «вмешательство», проигнорировав таким образом и высказанные высокопоставленными сотрудниками разведывательных агентств предупреждения о том, что Москва уже сейчас пытается саботировать выборы 2018 года, и даже принятый в январе конгрессом закон, требующий от него принять меры против России.