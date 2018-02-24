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Spectator: для США реальную угрозу представляет не Россия, а Китай

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пока в США СМИ вопят по поводу русских и «российского вмешательства», Китай методично расширяет свою сеть влияния, пишет Spectator. И, как отмечается в статье, представители американской политической элиты упускают из виду эту серьёзную многогранную угрозу со стороны Пекина, хотя именно от него исходит реальная опасность.
Spectator: для США реальную угрозу представляет не Россия, а Китай
Reuters
В большинстве случаев важность сообщений о российском вмешательстве в президентские выборы в США преувеличена, пишет в своей статье для Spectator журналист Роджер Кимбол.
 
«Забудьте про Россию — для США реальной угрозой является Китай», — отмечает автор.
 
С историей о сговоре между Россией и Дональдом Трампом связано два ироничных момента, говорится в статье. Во-первых, на данный момент известно лишь об одном сговоре с Москвой, и в него оказался вовлечён избирательный штаб Хиллари Клинтон, а не Трампа. Ведь именно её команда и национальный комитет Демократической партии втайне заплатили за пресловутое «досье Стила» — за этот сборник грязных сплетен, собранный бывшим британским шпионом Кристофером Стилом у кучи неназванных «источников, близких к Кремлю».
 
Это оппозиционное исследование скормили ФБР, которое использовало его, чтобы получить секретные судебные ордеры на слежку за людьми, входящими в команду Трампа. Другими словами, предвыборный штаб Клинтон косвенно вступил в сговор с российскими источниками — вначале, чтобы оказать влияние на выборы, а потом, когда это не сработало, чтобы дискредитировать оппонента демократов.
 
Второй ироничный момент заключается в том, что, пока СМИ вопят по поводу русских, Китай методично расширяет свою сеть влияния и власти.
 
Обширный искусственный архипелаг, построенный КНР в Южно-Китайском море и оснащённый различными вооружениями, — это «наглая попытка Китая расширить свои территориальные претензии и обеспечить свою гегемонию в этой части мира», подчёркивается в статье.
 
Не проходит и дня без новости о военных и технологических успехах Китая. Один известный сайт, посвящённый технологиям, недавно предупредил, что господство США в сфере военных технологий уже гарантировано.
 
Кроме того, Китай стал экспертом в использовании «мягкой силы». Так, в американских университетах появились Институты Конфуция — культурные центры, спонсируемые китайским правительством.
 
«Они являются не только потенциальными пристанищами для шпионов, но и рупорами китайского правительства, нацеленными на то, чтобы продвигать линию партии», — указывает автор.
 
В завершение Роджер Кимбол пишет: «Политкорректные элиты в Америке кричат по поводу российского вмешательства. Между тем за горизонтом их сознания формируется серьёзная многогранная угроза. Когда же они очнутся?»
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источник
Spectator Великобритания Европа
теги
выборы Дональд Трамп Китай расследование Россия СМИ США Хиллари Клинтон
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