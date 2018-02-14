Independent: Москва и Пекин оспаривают военное господство Запада

Америка и её союзники утрачивают былое военное могущество. Такое мнение высказали специалисты британского Международного института стратегических исследований. По словам экспертов, Западу приходится принимать в расчёт вызовы со стороны Китая, который наращивает свой арсенал, и России, которая получает «опыт ведения настоящих боевых действий» в украинском и сирийском конфликтах, передаёт The Independent.

Китай и Россия бросают вызов военному могуществу Америки и её союзников, а Запад больше не может полагаться на былое стратегическое преимущество. К такому выводу пришли специалисты лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), пишет The Independent.

Авторы доклада «Соотношение вооружённых сил — 2018» считают, что война между великими державами не является чем-то неизбежным. Вместе с тем они обращают внимание, что Вашингтон, Москва и Пекин «ведут систематическую подготовку к конфликту».

По словам издания, в документе делается особый акцент на то, как руководство Поднебесной расширяет свой внушительный арсенал. В 2020-м на вооружение китайских ВВС должен поступить многоцелевой истребитель «Чэнду J-20», в результате чего США потеряют монополию на малозаметные самолёты. Примечательно, что новое воздушное судно будет снаряжаться ракетной системой PL-15, «аналогами которой обладают ограниченное количество стран».

Похожие успехи наблюдаются и в ВМФ Китая. За последние 15 лет страна построила больше корветов, эсминцев, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Индия и Южная Корея, вместе взятые. Общий тоннаж военных и вспомогательных кораблей, выпущенных Пекином только за последние четыре года, значительно превосходит общий тоннаж всего французского флота. А выпуск первого эсминца типа 055 показывает, что КНР получила возможность развернуть свои силы на большом расстоянии, в том числе у европейских берегов.

По мнению экспертов IISS, в случае России темпы милитаризации заметно медленнее, отчасти из-за финансовых и производственных проблем. В то же время страна «получает преимущество» благодаря «опыту настоящих боевых действий, полученному в Сирии и на Украине». Кроме того, Москва обладает обширным арсеналом по ведению «гибридной войны, в том числе организации кибератак», отмечается в статье.