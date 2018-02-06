Призрак Ришелье рассказал Asia Times, как обойти Россию и Китай на Ближнем Востоке

Малыми силами, но большим количеством жертв и ещё большей хитростью кардинал Ришелье в своё время привёл Францию к процветанию и оставил своё имя в истории. Американский экономист и эссеист, а также обозреватель Asia Times Дэвид Пол Гольдман представил, какие советы сегодня бы мог дать США «гений Тридцатилетней войны», чтобы помочь Америке удержать власть на Ближнем Востоке.

Многие знают «злого гения» Тридцатилетней войны кардинала Ришелье исключительно как злодея из историко-приключенческого романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Однако обозреватель Asia Times, американский экономист Дэвид Пол Гольдман, пишущий свои статьи под псевдонимом Шпенглер, считает, что у «величайшего стратега», который «покончил с гегемонией Габсбургов и сделал Францию господствующей в Европе силой на последующие полтора века», сегодня есть чему поучиться.

Гольдман решил отправиться в «тайные места в парижских катакомбах» и воззвать к «призраку Ришелье», чтобы понять, что же делать с новой «Тридцатилетней войной» на Ближнем Востоке. Впрочем, поскольку Asia Times не публикует интервью с призраками, Гольдман признаёт, что ответы на свои вопросы ему пришлось выдумать самому — конечно же, в духе кардинала Ришелье.

«Сверхъестественное сияние затмевало слабый свет моего фонарика, пока, минуя кирпичную кладку XIX века, я пробирался в покрытые многолетней пылью каменные катакомбы на девятый уровень где-то под Сеной — прямо в тайную камеру, где были аккуратно сложены кости покойных картезианцев», — пишет автор статьи.

Отбиваясь от призраков президента Франсуа Миттерана и его любовниц, Шарля Де Голя, премьер-министра Леона Блюма в окружении девиц из Мулен Руж и искалеченных ветеранов Первой мировой войны, с помощью бутылки хорошего вина Гольдман всё-таки сумел вызвать дух Армана Жана Дю Плесси, известного как кардинал Ришелье. «У вас есть 10 минут», — объявил призрак.

Кажется, на Ближнем Востоке Америка не может получить то, что хочет, — всё идёт не так, как нужно, пожаловался Гольдман. Иран и Турция делают, что им заблагорассудится. По мнению Ришелье, все проблемы от того, что у США «неправильные цели». «Вы всё ещё самый сильный игрок, но вы тратите свои силы на иллюзорные цели», — заявил кардинал. Тегеран хочет «вырезать суннитское большинство в Сирии, заменив его поселенцами-шиитами из Ирана, Ливана, Ирака и Афганистана».

«Это крупнейший в истории пример того, что вы называете этнической чисткой», — заверил призрак Ришелье, предвещая ирано-израильскую войну в ближайшие два года, стремительный рост цен на нефть и глобальный экономический кризис.

США держатся за статус-кво в регионе, желая видеть стабильную Сирию, Турцию в качестве своего партнёра НАТО, территориально целостный Ирак, более компромиссную власть в Иране и курдов, готовых сражаться, но без собственных притязаний на независимость. Призрак Ришелье сравнивает Америку с династией Габсбургов: «Они контролировали богатство Нового Света! А я их разрушил, как Китай и Россия разрушат вас». С поддержкой российской армии и триллионом долларов китайских инвестиций по всей Евразии Америке, пока она ищет стабильности, просто не остаётся места в регионе.

США нужно принять свою слабость и начать делать то, что лучше всего удаётся более слабым игрокам, — путать карты. «Заставьте хаос быть вашим другом, — посоветовал дух французского кардинала. — Вам придётся вести очень нечестную игру».

По мнению Ришелье, Америка должна поддержать курдов, чтобы они восстали против властей в Турции, Иране и Ираке. Такие вещи нельзя прорабатывать заранее — нужно подождать, пока ситуация накалится, а потом наступать на самую больную мозоль. «Франция была второсортной державой, когда я пришёл к власти, а к 1657 году мы стали хозяевами Европы. И мы бы ими и оставались, если бы этот идиот Бонапарт не напал на Россию».

США держатся за желание сохранить «стабильность», но это якорь, который может утянуть их на дно. «Вы считаете, что вы сражаетесь за ту или иную цель, но не понимаете, что на самом деле вы сражаетесь за то, чтобы вообще оставаться сверхдержавой. Вы идёте ва-банк или вообще не участвуете в игре», — подчеркнул призрак «гения Тридцатилетней войны», прежде чем раствориться в воздухе.

«Целая толпа почивших французов вытекла из-под сложенных костей и поползла в моём направлении. Я схватил плевательницу с вином и попытался взбежать вверх по лестнице, но мои сапоги словно налились свинцом, а ноги отказались двигаться. Комната начала кружиться вокруг меня. И тут я проснулся — по телевизору шёл повтор шоу Шона Хэннити, а рядом лежала пустая бутылка арманьяка», — заключает Дэвид Гольдман.