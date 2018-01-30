Global Times рассказала, как из образца Красная армия превратилась в предостережение

Сегодня судьба великой Советской армии, которая победила нацистов и противостояла США в холодной войне, а затем взяла и исчезла с распадом СССР, вызывает сожаление, утверждает военный эксперт Сюй Янь в своей статье в Global Times. По мнению аналитика, несмотря на все блестящие достижения, советское партийное и военное руководство забыло цели, с которыми создавалась Красная армия.

100 лет назад, 28 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, которая за последующие годы своего существования превратилась в «образец революционной борьбы для бедствующего китайского народа, а также многочисленных угнетённых народов мира», пишет в своей статье для Global Times профессор Академии национальной обороны Национально-освободительной армии Китая Сюй Янь.

Однако в 1991 году из-за внутриполитического хаоса «героические Вооружённые силы СССР, одержавшие верх над нацизмом и противостоявшие США в холодной войне», прекратили своё существование. Это стало большим разочарованием для китайцев и многих других людей во всём мире, комментирует автор.

Сюй Янь вспоминает, что, как и у многих его соотечественников, родившихся и выросших после образования Китайской народной республики и прихода к власти Коммунистической партии в 1949 году, у него сложились весьма противоречивые чувства к СССР и Красной армии. Сначала они представляли для китайцев образец для подражания, но потом, со сменой идеологии, жители КНР осознали, что советским войскам свойственно «гегемонистское поведение».

Так, у многих китайцев самые блестящие воспоминания о Красной армии переплелись с самыми мрачными. Но до сих пор в память о помощи советских военных в освобождении китайской земли от японской оккупации по праздникам многие жители КНР приносят цветы к памятникам бойцам Красной армии. Как бы на Западе ни пытались принижать заслуги советских войск, именно они внесли самый большой вклад в борьбу с нацистами и понесли самые большие потери во Второй мировой войне.

По мнению автора статьи, при мыслях о Красной армии и советских вооружённых силах неминуемо появляется один вопрос: почему эти внушительные войска со своей славной историей не предприняли ничего в момент распада СССР. Конечно, среди причин можно выделить и западное влияние, и ошибки руководства — много чего, но самое главное — советская армия к концу своего существования отринула идеи и идеалы, с которыми она была создана, идеи Октябрьской революции. Эта некогда могущественная сила «развалилась изнутри».

Главной целью создания Рабоче-крестьянской Красной армии были коммунистическая борьба с империализмом, феодализмом, угнетением и поддержка национально-освободительных движений. Именно в Красной армии впервые в мире были установлены принципы равенства, демократического управления, проведения идейно-политической работы, практически нивелирована разница между офицерами и солдатами.

Впрочем, историческая память — вещь, от которой трудно уйти. Поэтому позднее, уже при сталинизме, запустившем развитие тяжёлой промышленности и экономики, в государственную систему вернулись и бюрократия, и злоупотребления должностными положениями, характерные для царских времён. Последовавшее за этим укрепление дифференциации в армии лишь сильнее увело её от идеалов Октябрьской революции: солдаты испытывали все лишения, в то время как высшее командование получало дачи, высокое жалование и прочие вознаграждения.

После войны в 1946 году Красная армия была переименована в Вооружённые силы СССР, были закреплены исключительные права высшего руководства. Так, рядовой солдат получал жалование 20 рублей в месяц, в то время как маршалу платили 2 тыс. плюс многочисленные казённые машины, квартиры и прочее, — «насмешка» над социалистическими идеалами, которые провозглашал Советский Союз. На этом фоне все «идеологическо-просветительские работы» в армии могли восприниматься лишь как «пустые утверждения», рассуждает китайский аналитик.

К концу 80-х с началом политики «нового мышления» и приватизации армию охватил хаос. Многие высокопоставленные военные чины ринулись продавать вооружения на чёрном рынке, расцвела коррупция. С распадом СССР о величии и славе Красной армии остались лишь грустные воспоминания. Партийное и военное руководство само развалило некогда великую структуру.

И тем не менее спустя 100 лет после Великой Октябрьской социалистической революции и создания Рабоче-крестьянской Красной армии они не забыты, хотя Советского Союза давно уже нет. Китаю нужно особо внимательно изучить урок СССР и его армии. Когда-то они служили китайцам образцом для подражания, но потом превратились в предостережение о том, как важно не забывать о своих начальных целях, приходит к выводу Сюй Янь.