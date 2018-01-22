Spiegel вспоминает Эйзенштейна как классика революционного кино

Революционные ленты Сергея Эйзенштейна до сих пор анализируют студенты в сфере кино, а его «Броненосец «Потёмкин» не раз признавался международными комиссиями лучшим фильмом всех времён, пишет немецкий журнал Der Spiegel по случаю 120-летия со дня рождения режиссёра. Тем не менее, по возвращении в Советский Союз после работы в США Эйзенштейн неоднократно конфликтовал с цензурой властей, и его фильмы снова появились на экранах лишь через десять лет после его смерти.

Владимир Ленин назвал кино важнейшим из искусств, однако гражданская война почти полностью уничтожила дореволюционную российскую киноиндустрию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Между 1918-м и 1920 годом снимались только новости и документальные фильмы. Лишь с 1921 года, когда начался переход к новой экономической политике, поддерживавшей развитие частного сектора экономики, стали снимать первые большие революционные художественные фильмы.

Одним из тех, кто выиграл от такого поворота, стал родившийся 22 января 1898 года в Риге Сергей Эйзенштейн, бывший армейский военный техник и молодой режиссёр. Как сообщается в статье, его кинодебютом стал появившийся в 1924 году фильм «Стачка» — пропагандистская мелодрама, которую сам режиссёр назвал безвкусной, грубой, но богатой ростками революционных идей. Тем не менее советским чиновникам в сфере культуры «Стачка» приглянулась, и 26-летний Эйзенштейн получил заказ снять фильм к 20-летию «народной революции 1905 года», который впоследствии стал классикой истории кино, пишет немецкий журнал.

Кульминацией советского кинематографа с его пропагандистской мощью стал «Броненосец «Потёмкин» Сергея Эйзенштейна, впервые показанный 23 декабря 1925 года в московском Большом театре, рассказывает автор статьи. Когда восставшие подняли красный флаг, присутствовавшая на премьере публика пришла в ликование. С тех пор этот революционный эпос вошёл в число шедевров кинематографического искусства: международные жюри в 1948-м и 1958 году признали его лучшим фильмом всех времён.

Студенты в сфере кино до сих пор анализируют его и, в особенности, знаменитую сцену расстрела мирных жителей «царистскими солдатами» на одесской лестнице. События одной минуты Эйзенштейн, используя многочисленные короткие последовательности кадров, растянул до впечатляющей 6-минутной сцены, во время которой каждого зрителя охватывает порыв заступиться за правое дело и выступить против кровопролития.

По словам самого режиссёра, в этом фильме мятеж матросов представлен как генеральная репетиция Октябрьской революции. Позднее Эйзенштейн получил заказ на киноленту и о самой революции. Для этого ему выделили 500 тыс. рублей и военную помощь: советский флот снова отправил крейсер «Аврора», который в 1917 году способствовал началу коммунистического восстания, в порт Ленинграда, рассказывает Der Spiegel.

Однако, несмотря на большие затраты, «Октябрь» Эйзенштейна пришёлся не по нраву коммунистам у власти, и фильм исключили из программы показа по случаю празднования десятой годовщины революции. Он был впервые показан лишь в 1928 году в Москве, а в Германии — только в ноябре 1967 года, по второму каналу немецкого телевидения, в связи с 50-летием революции.

Как отмечает Der Spiegel, Сергей Эйзенштейн был «другом рабочего класса», но также водил дружбу и с сыгравшим Зорро актёром Дугласом Фэрбенксом и никогда не скрывал своего восхищения американским кинематографом. В Америке он работал с 1930-го по 1932 год, но там его проекты были отклонены как марксистские.

Вернувшись в Советский Союз, Эйзенштейн постоянно конфликтовал с местной цензурой, уверяет немецкий журнал. 11 февраля 1948 года у режиссёра случился инфаркт. Только в 1958 году, через десять лет после его смерти, министр культуры Екатерина Фурцева открыто похвалила творчество Эйзенштейна. С тех пор в России снова начали показывать его фильмы, пишет Der Spiegel.