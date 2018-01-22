Spiegel вспоминает Эйзенштейна как классика революционного кино
Владимир Ленин назвал кино важнейшим из искусств, однако гражданская война почти полностью уничтожила дореволюционную российскую киноиндустрию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Между 1918-м и 1920 годом снимались только новости и документальные фильмы. Лишь с 1921 года, когда начался переход к новой экономической политике, поддерживавшей развитие частного сектора экономики, стали снимать первые большие революционные художественные фильмы.
Одним из тех, кто выиграл от такого поворота, стал родившийся 22 января 1898 года в Риге Сергей Эйзенштейн, бывший армейский военный техник и молодой режиссёр. Как сообщается в статье, его кинодебютом стал появившийся в 1924 году фильм «Стачка» — пропагандистская мелодрама, которую сам режиссёр назвал безвкусной, грубой, но богатой ростками революционных идей. Тем не менее советским чиновникам в сфере культуры «Стачка» приглянулась, и 26-летний Эйзенштейн получил заказ снять фильм к 20-летию «народной революции 1905 года», который впоследствии стал классикой истории кино, пишет немецкий журнал.
Кульминацией советского кинематографа с его пропагандистской мощью стал «Броненосец «Потёмкин» Сергея Эйзенштейна, впервые показанный 23 декабря 1925 года в московском Большом театре, рассказывает автор статьи. Когда восставшие подняли красный флаг, присутствовавшая на премьере публика пришла в ликование. С тех пор этот революционный эпос вошёл в число шедевров кинематографического искусства: международные жюри в 1948-м и 1958 году признали его лучшим фильмом всех времён.
Студенты в сфере кино до сих пор анализируют его и, в особенности, знаменитую сцену расстрела мирных жителей «царистскими солдатами» на одесской лестнице. События одной минуты Эйзенштейн, используя многочисленные короткие последовательности кадров, растянул до впечатляющей 6-минутной сцены, во время которой каждого зрителя охватывает порыв заступиться за правое дело и выступить против кровопролития.
По словам самого режиссёра, в этом фильме мятеж матросов представлен как генеральная репетиция Октябрьской революции. Позднее Эйзенштейн получил заказ на киноленту и о самой революции. Для этого ему выделили 500 тыс. рублей и военную помощь: советский флот снова отправил крейсер «Аврора», который в 1917 году способствовал началу коммунистического восстания, в порт Ленинграда, рассказывает Der Spiegel.
Однако, несмотря на большие затраты, «Октябрь» Эйзенштейна пришёлся не по нраву коммунистам у власти, и фильм исключили из программы показа по случаю празднования десятой годовщины революции. Он был впервые показан лишь в 1928 году в Москве, а в Германии — только в ноябре 1967 года, по второму каналу немецкого телевидения, в связи с 50-летием революции.
Как отмечает Der Spiegel, Сергей Эйзенштейн был «другом рабочего класса», но также водил дружбу и с сыгравшим Зорро актёром Дугласом Фэрбенксом и никогда не скрывал своего восхищения американским кинематографом. В Америке он работал с 1930-го по 1932 год, но там его проекты были отклонены как марксистские.
Вернувшись в Советский Союз, Эйзенштейн постоянно конфликтовал с местной цензурой, уверяет немецкий журнал. 11 февраля 1948 года у режиссёра случился инфаркт. Только в 1958 году, через десять лет после его смерти, министр культуры Екатерина Фурцева открыто похвалила творчество Эйзенштейна. С тех пор в России снова начали показывать его фильмы, пишет Der Spiegel.