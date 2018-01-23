Guardian: комедию «Смерть Сталина» запретили в России как оскорбительную

В России отозвали прокатное удостоверение у комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», сообщает британская газета The Guardian. Чиновники Министерства культуры, присутствовавшие на предварительном показе фильма, сочли его скучным, подлым, оскорбляющим советскую историю и символы, а также содержащим элементы экстремизма.

Российские власти изъяли из проката «недостойную» комедию Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», сообщает британская газета The Guardian. После специального показа для чиновников Министерства культуры чёрную комедию назвали скучной, отвратительной и оскорбительной.

Посмотрев фильм Армандо Ианнуччи, чиновники и высокопоставленные деятели искусства сочли её оскорбительной и экстремистской, после чего Министерство культуры России отозвало у комедии прокатное удостоверение, пишет автор статьи Марк Беннеттс. Ранее консультационный комитет министерства советовал отложить начало проката, чтобы выход фильма на экраны не совпал с 75-й годовщиной окончания Сталинградской битвы.

В Министерстве культуры России сообщили об отзыве прокатного удостоверения у комедии. Фильм должен был выйти на экраны кинотеатров 25 января. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что никогда в своей жизни не видела ничего настолько же отвратительного, а также подчеркнула, что зрители на закрытом просмотре и она в том числе усмотрели в фильме элементы экстремизма.

В свою очередь сам Ианнуччи, автор и режиссёр этой комедии и других политических сатир, отметил, что «все россияне, которым мы до сих пор показывали фильм, включая российскую прессу, говорили, что им очень понравилось и что они оценили фильм. Они говорят две вещи: это смешно, но это правда». При этом британский режиссёр выразил уверенность в том, что комедия ещё будет показана в кинотеатрах.

После предварительного просмотра 21 зритель подписал письмо, призывающее министра культуры Владимира Мединского отложить выпуск и проверить, не нарушает ли фильм российские законы, пишет The Guardian. В этом обращении комедию критикуют как «пасквиль на историю нашей страны», который очерняет «память о наших гражданах, победивших фашизм».

Руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества Надежда Усманова охарактеризовала фильм как плохой, скучный, подлый, отвратительный и оскорбительный. По словам одного из членов совета Министерства культуры Павла Пожигайло, фильм «оскорбляет наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали», а маршал Жуков в нём «выставлен дураком».

Жукову, памятник которому стоит возле Красной площади, приписывают победу над нацистской Германией в Сталинградской битве, пишет британская газета. В ней погибло свыше миллиона советских солдат, однако это сражение остановило нацистское наступление, став важным поворотным моментом во Второй мировой войне.

Коммунистическая партия России назвала комедию, изображающую ожесточённую борьбу за власть, последовавшую за смертью Сталина в 1953 году, «формой психологического давления» на Россию.

В фильме, получившем четыре награды Премии британского независимого кино в прошлом году, Стив Бушеми исполнил роль преемника Сталина Никиты Хрущёва, Майкл Пэйлин сыграл советского дипломата Вячеслава Молотова, а в роли маршала Жукова предстал актёр Джейсон Айзекс, сообщает The Guardian.