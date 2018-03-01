El Mundo: Трамп стал президентом благодаря дешёвой рекламе, а не русским хакерам

Бывший менеджер по продукции Facebook заявил, что реклама в этой социальной сети обошлась Дональду Трампу дешевле, нежели его сопернице Хиллари Клинтон, сообщает El Mundo. По его словам, это было вызвано тем, что платформа продвигает наиболее провокационный контент, который и использовал Трамп.

Прошло более года после избрания Дональда Трампа президентом США, а роль, которую Facebook сыграл в его победе, всё ещё неясна, передаёт El Mundo.

Однако в настоящий момент комментарии некоторых из «ключевых фигур» предвыборной гонки позволяют немного лучше понять причины, которые лежат в основе того, что Трамп пользовался большей популярностью на платформе, нежели его соперница Хиллари Клинтон, отмечает издание.

Так, бывший менеджер по продукции Facebook Антонио Гарсиа Мартинес заявил, что Трамп не нуждался в помощи России в продвижении своей предвыборной кампании в социальной сети по одной простой причине: Трамп использовал провокационный контент, тем самым раздувая шумиху вокруг своих постов. Так как его сообщения оценивало, комментировало и постило множество пользователей платформы, алгоритм Facebook продвигал его и делал стоимость рекламы меньше. Это привело к тому, что Трамп привлёк к себе большее внимание за меньшие деньги, сообщает издание.

Cообщается, что Клинтон, в свою очередь, не могла сравниться с Трампом по популярности сообщений на платформе. В связи с этим, по словам главного специалиста по цифровым технологиям штаба Трампа Бреда Парскейла, Клинтон на рекламу в социальной сети потратила в 100 или даже в 200 раз больше, нежели Трамп.

Парскейл утверждает, что средняя цена за каждую тысячу просмотров зачастую составляла для Трампа менее $1. «Вот почему Трамп был идеальным кандидатом для Facebook», — приводит издание слова Парскейла.

Издание отмечает, что бывший директор штаба Клинтон по связям с общественностью Дженнифер Палмиери согласилась с утверждением Парскейла, однако чуть позже поспешила уточнить, что согласна лишь с тем, что Трамп был идеальным кандидатом для платформы.

Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал заявление бывшего члена предвыборного штаба Трампа. В частности, бывший глава рекламного отдела компании Эндрю Босворт заявил, что стоимость рекламы на платформе зависит от аудитории, на которую она направлена таким образом, что будет выше в крупных городах, и отверг тот факт, что стоимость рекламы может быть «дискриминационной», пишет El Mundo.